Từng góc trong biệt thự nguy nga như lâu đài của Phan Như Thảo

Mới đây, Phan Như Thảo chia sẻ cảnh ông xã Đức An và con gái Bồ Câu xem phim trong biệt thự ven biển ở Khánh Hòa, hé lộ phần nào không gian thoáng đãng và cực kỳ rộng rãi. Căn phòng được trang hoàng xinh xắn, đúng chất một khu vực giải trí. Phòng rộng đi kèm gương lớn nên nhìn càng thênh thang hơn. Trong phòng có rất nhiều khung ảnh, đồ decor đẹp mắt và có view hướng thẳng ra biển. Trước đó, Phan Như Thảo từng nhiều lần hé lộ về cơ ngơi tâm đắc này. Biệt thự của Phan Như Thảo và đại gia Đức An rộng 580 m2, gồm 4 phòng ngủ. Toàn bộ căn biệt thự được thiết kế với gam màu trắng, thể hiện sự sang trọng, quý phái trong từng ngóc ngách. Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được thiết kế dạng vòm nhằm tạo sự mềm mại, uyển chuyển. Trần nhà ốp gỗ, mang đến một phong cách hoàn toàn mới mẻ và hiện đại cho không gian của căn biệt thự. Điểm hút mắt trong căn biệt thự của vợ chồng Phan Như Thảo là chiếc cầu thang hẹp kết hợp cùng tông tường màu trắng 2 bên, khiến người đi có cảm giác chạm đến bầu trời. Hồ bơi riêng với tầm nhìn hướng biển, tạo cảm giác sang trọng và lãng mạn. Không chỉ hướng biển, từ biệt thự còn có thể nhìn thấy cảnh núi non hùng vĩ. Nguồn ảnh: FBNVNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

