Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh giàu cỡ nào?

Mới đây, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh) bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Dân Việt Ngọc Trinh bị cáo buộc đăng video "biểu diễn" xe phân khối lớn lên mạng xã hội, có hàng triệu người theo dõi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ảnh: cắt từ clip Trước khi bị bắt, Ngọc Trinh là cái tên hot của làng giải trí và sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa". Ảnh: FBNV Ngọc Trinh sở hữu căn biệt thự rộng 800m2, có giá trị tổng cộng khoảng 2 triệu USD. Ảnh: FBNV Nội thất trong biệt thự đều thuộc hàng cao cấp xa hoa. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh còn chi 500 triệu để cải tạo khu bếp. Ảnh chụp màn hình Ngoài bất động sản, Ngọc Trinh còn chi tiền tỷ sắm xế hộp, thuận tiện cho việc di chuyển. Tháng 4/2017, Ngọc Trinh mua chiếc Mercedes - Maybach S500 có giá dao động từ 11 đến 12 tỷ đồng. Ảnh: Instagram NV Ngọc Trinh cũng từng gây xôn xao với clip khoe tậu chiếc siêu xe Rolls-Royce hơn 30 tỷ đồng. Chiếc xe còn được thiết kế theo gam màu hồng theo đúng sở thích của Ngọc Trinh. Ảnh: Instagram Ngọc Trinh còn có niềm đam mê với đồ hiệu. Cô thường xuyên thực hiện các clip "đập hộp" những món đồ như túi xách, mắt kính, giày… có giá trị từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Ảnh: FBNV Không gian trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ của Ngọc Trinh khiến khán giả trầm trồ. Ảnh: chụp màn hình Những món trang sức tiền tỷ cũng gắn liền với thương hiệu của Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV Năm 2017, Ngọc Trinh từng gây xôn xao dư luận khi chi 15 tỉ đồng để mua sim VIP 098.999.9999. Số thuê bao này được cô mua lại với mục đích từ thiện. Ảnh: FBNV Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh còn lấn sân sang kinh doanh. Cô đầu tư mở spa, cửa hàng thời trang... và có nguồn thu nhập không nhỏ. Ảnh: FBNVNgọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng

