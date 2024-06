Tôm hùm bông giá siêu rẻ bất ngờ đổ bộ chợ Hà Nội

Tôm hùm bông vốn nằm trong top hải sản cao cấp có giá đắt đỏ nhất so với nhiều loại hải sản đang bán ra tại thị trường Việt, giá khoảng 1,2 - 2 triệu đồng/kg, tùy kích cỡ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các chợ online tại Hà Nội, tôm hùm bông bất ngờ được rao bán với giá rẻ giật mình, chỉ từ 350.000 đồng/kg, bằng với giá tôm sú ngoài chợ. Chị Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chất lượng thịt tôm hùm bông giá rẻ này không được như hàng còn sống. Thế nhưng, so với số tiền bỏ ra thì cũng khá hời. Vì thế, chị Trang đặt mua 2kg tôm hùm bông để cuối tuần cả nhà đổi bữa. Bên cạnh đó, dân buôn còn bán la liệt đuôi tôm hùm bông nguyên con hàng ủ đá, đuôi tôm hùm bông cấp đông. Giá đuôi tôm hùm bông phổ biến ở từ 350.000-490.000 đồng/kg tuỳ loại. Theo một số tiểu thương, đuôi tôm hùm nhiều thịt, giá lại rẻ nên khá đắt khách. Có ngày, tiểu thương bán được 25kg đuôi tùm hùm cấp đông. Các tiểu thương cho biết, giá tôm hùm bông đợt này siêu rẻ là do vùng nuôi loại tôm hùm bông ở nước ta bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Tôm nuôi mật độ dày bị thiếu oxy nên ngộp chết. Người nuôi đành phải đem ủ đá hoặc cấp đông bán với giá rẻ vớt vát lại chút vốn. Nguồn ảnh: Facebook

