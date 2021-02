Thú chơi cây cảnh chơi Tết người Việt ưa chuộng từ nhiều đời nay

Quất là loại cây cảnh truyền thống được người dân miền Bắc chọn để chơi trong dịp Tết Nguyến đán. Cây quất tượng trưng cho sự may mắn, bình an, sức khỏe, niềm vui, tài lộc và trường thọ. Quất được nhà vườn tạo nhiều dáng thế khác nhau. Những cây bình dân có giá dao động khoảng vài trăm nghìn. Cây quất to đẹp giá có thể lên tới vài triệu hoặc vài chục triệu. Trong ngày Tết cổ truyền của người dân miền Bắc thường trang hoàng ngôi nhà bằng một cây đào hoặc cành đào to trong nhà với mong muốn cầu tài lộc, thinh vượng cả năm. Giá của một cây hoa đào có thế đẹp, to và nhiều lộc thì cũng dao động từ vài triệu đổ lên. Những cây nhỏ hay cành đào thì giá rẻ hơn. Nếu như hoa đào phổ biến ở miền Bắc thì mai vàng phổ biến trong ngày Tết ở miền Nam. Mai đắt ở lộc của cây, thế cây và kích cỡ cây. Những gia đình không có điều kiện thường chọn một cây mai nhỏ, hoặc thậm chí chỉ là những cành mai nhiều lộc để cắm lọ. Cây sung tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy. Vì vậy mà nhiều người đã chọn sung là một thứ cây để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Nguyên Đán Hoa lan cũng được chọn làm một loại cây cảnh chơi Tết. Hoa lan được mệnh danh là nữ hoàng trong các loài hoa, tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái và giàu sang. Thủy tiên cũng là loài hoa chơi Tết của nhiều người dân Việt. Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, thành đạt, sung túc, may mắn... Mang ý nghĩa sức khỏe, sự trường thọ và may mắn, hoa đồng tiền được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán. Có thể đặt một chậu hoa đồng tiền màu đỏ trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc cắm chúng vào lọ để trang trí trên bàn. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Quất là loại cây cảnh truyền thống được người dân miền Bắc chọn để chơi trong dịp Tết Nguyến đán. Cây quất tượng trưng cho sự may mắn, bình an, sức khỏe, niềm vui, tài lộc và trường thọ. Quất được nhà vườn tạo nhiều dáng thế khác nhau. Những cây bình dân có giá dao động khoảng vài trăm nghìn. Cây quất to đẹp giá có thể lên tới vài triệu hoặc vài chục triệu. Trong ngày Tết cổ truyền của người dân miền Bắc thường trang hoàng ngôi nhà bằng một cây đào hoặc cành đào to trong nhà với mong muốn cầu tài lộc, thinh vượng cả năm. Giá của một cây hoa đào có thế đẹp, to và nhiều lộc thì cũng dao động từ vài triệu đổ lên. Những cây nhỏ hay cành đào thì giá rẻ hơn. Nếu như hoa đào phổ biến ở miền Bắc thì mai vàng phổ biến trong ngày Tết ở miền Nam. Mai đắt ở lộc của cây, thế cây và kích cỡ cây. Những gia đình không có điều kiện thường chọn một cây mai nhỏ, hoặc thậm chí chỉ là những cành mai nhiều lộc để cắm lọ. Cây sung tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy. Vì vậy mà nhiều người đã chọn sung là một thứ cây để trang trí nhà cửa trong dịp Tết Nguyên Đán Hoa lan cũng được chọn làm một loại cây cảnh chơi Tết . Hoa lan được mệnh danh là nữ hoàng trong các loài hoa, tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái và giàu sang. Thủy tiên cũng là loài hoa chơi Tết của nhiều người dân Việt. Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, thành đạt, sung túc, may mắn... Mang ý nghĩa sức khỏe, sự trường thọ và may mắn, hoa đồng tiền được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán. Có thể đặt một chậu hoa đồng tiền màu đỏ trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc cắm chúng vào lọ để trang trí trên bàn. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24