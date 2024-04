Thiết kế mặt tiền so le, nhà Bắc Ninh gây “sốt” trên báo Mỹ

Nằm trong khu vực đông dân cư ở Bắc Ninh, NDT HH Home có diện tích 76m2 (6,3mx 12m), mặt tiền chính hướng Bắc. Đây là ngôi nhà ống điển hình của người Việt với một số hạn chế. Mặt tiền giáp đường phố nên kiến trúc sư phải giải quyết một cách hài hoà các vấn đề về tiếng ồn, khói bụi, an ninh và sự riêng tư cho người sử dụng. Với đặc điểm đó, kiến trúc sư phải rất tỉ mỉ trong việc tiếp cận dự án để hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thiết kế. Gia chủ là cặp vợ chồng giáo viên. Họ muốn có một số phòng để phục vụ công việc giảng dạy bên cạnh không gian sinh hoạt riêng. Vì vậy, kiến trúc sư phải tính toán để tăng tính kết nối giữa không gian ở và không gian dạy học. Số tầng chủ nhà mong muốn là 5. Điểm nhấn bên ngoài căn nhà là mỗi tầng được bố trí một ban công xếp so le nhau mang đến diện mạo khác biệt. Yêu cầu của gia chủ là tạo ra được một không gian sống hài hòa giữa việc ở và dạy học. Tất cả không gian phải tận dụng các yếu tố từ tự nhiên như nắng, gió, nước. Đặc biệt, công trình ần phải đảm bảo được tính kết nối giữa các không gian và phải đưa thật nhiều cây xanh vào bên trong. Để hiện thực hóa điều đó, một giếng trời lớn được đặt ngay chính giữa căn nhà, ở mỗi tầng đều có cây xanh được trồng dọc theo hành lang tạo cảm giác tươi mát cho gia chủ. Giếng trời chạy dọc 5 tầng nhà thông thoáng, giúp đưa ánh sáng và gió trời vào bên trong. Hoạ tiết “tổ ong” trên tường có tác dụng kiểm soát hướng nắng chiếu vào trong nhà. Ngôi nhà được chia thành các khu vực chính và phụ. Khu chức năng chính bao gồm phòng khách, bàn thờ, phòng ngủ, phòng học và phòng đa chức năng. Khu vực phụ gồm cầu thang, kho chứa đồ và nhà vệ sinh. Cách bố trí như vậy sẽ giúp tiết kiệm không gian. Cầu thang được bố trí gọn gàng ở bức tường bên trái. Ở tầng 1, kiến trúc sư sử dụng cầu thang Zig Zag inox có thể nhìn xuyên qua nhằm tăng tính kết nối trong không gian, mở rộng diện tích tầng 1 và góp phần tạo điểm nhấn cho phòng khách. Một không gian phía sau nhà được bố trí cạnh cầu thang kết hợp với tường gạch gió nhằm hạn chế ánh nắng, đảm bảo sự riêng tư, an ninh cho ngôi nhà. Tại đây gia chủ có thể cảm nhận được nắng, mưa, gió và cây cối khi di chuyển trên cầu thang và sảnh các tầng. Cửa sổ bên giúp các phòng luôn nhận được ánh sáng tự nhiên từ giếng trời. Với việc bố trí các khoảng thông tầng và ô cửa giúp lấy sáng, thông gió tự nhiên, vào ban ngày chủ nhà gần như không phải bật điện chiếu sáng. Thông gió tự nhiên hiệu quả cũng giúp giảm thiểu tối đa thời gian sử dụng các thiết bị làm mát trong nhà. Nguồn ảnh: Hoàng LêNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

