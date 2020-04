Tập đoàn Nam Cường “bán nhà hai giá” ở KĐT Dương Nội: “Dấu hiệu trốn thuế rất rõ ràng”?

(Kiến Thức) - Theo luật sư Hoàng Tùng, nếu đúng như thông tin nhân viên bán hàng của Tập đoàn Nam Cường tiết lộ doanh nghiệp này “bán nhà hai giá” ở KĐT Dương Nội, thì vụ việc này có dấu hiệu trốn thuế rõ ràng. Do vậy, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, xác minh…

Vụ việc nhân viên bán hàng của Tập đoàn Nam Cường tiết lộ chiêu lách luật “bán nhà hai giá” ở KĐT Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), nhằm giảm bớt thuế cho khách hàng đang gây sự chú ý của dư luận.



Cụ thể, theo thông tin thì biệt thự của Nam Cường có diện tích 180m2 đang được bán với giá khoảng 13 -14 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả tiền xây thô 1,6-1,7 tỷ đồng. Đây là giá bán chính thức của chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi khách hàng làm thủ tục mua bán thì số tiền ghi trong hợp đồng chỉ còn 8 tỷ đồng. 5 tỷ đồng còn lại sẽ được thanh toán trực tiếp cho chủ đầu tư và không có hóa đơn chứng từ.

Theo lý giải của nhân viên sàn giao dịch bất động sản Tập đoàn Nam Cường rằng, do dự án này đã nộp tiền sử dụng đất từ năm 2019 nên chủ đầu tư không muốn dính dáng đến thuế vì hiện giờ thuế đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm trước đây. Trước lời giải thích này, dư luật đặt nghi vấn, phải chăng đây là chiêu “lách luật” để giảm bớt thuế cho khách hàng?

Nhân viên bán hàng của Tập đoàn Nam Cường tiết lộ về chiêu lách luật “bán nhà hai giá” đối với các căn biệt thự tại dự án khu đô thị Dương Nội nhằm giảm bớt thuế cho khách hàng?

Phân tích dưới góc độ pháp lý của sự việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ đã quy định rất rõ: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP, trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, nghĩa vụ đầu tiên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức mua bán ở khu đô thị Dương Nội (do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường là chủ đầu tư - là người bán) là lệ phí trước bạ là 0.5% giá trị chuyển nhượng.

Luật sư Tùng nhận định, căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau: Số thuế phải nộp được tính bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Là thu nhập chịu thuế trừ đi khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước) nhân với thuế suất là 20%.

Như vậy, nghĩa vụ của Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường khi tiến hành bán các biệt thự tại khu vực khu đô thị Dương Nội phải thực hiện bao gồm nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ (nếu có thỏa thuận với khách hàng về khoản lệ phí này do công ty thực hiện nộp).

Do khoản thuế thu nhập nêu trên là tính trên giá trị chuyển nhượng, vì vậy căn cứ đầu tiên để tính thuế tính là giá trị chuyển nhượng thực tế khi hai bên thỏa thuận. Vì vậy, khi thực hiện các thủ tục thì cần phải có các giấy tờ chứng minh hoặc chứng cứ chứng minh giá trị chuyển nhượng đó là: Hợp đồng chuyển nhượng, phiếu thu, cam kết,… thể hiện giá trị chuyển nhượng.

“Theo nhân viên của Nam Cường, “khi khách hàng làm thủ tục mua bán số tiền ghi trong hợp đồng chỉ còn 8 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 5 tỷ đồng sẽ được thanh toán trực tiếp cho chủ đầu tư và không có hóa đơn chứng từ…”. Đây là hành vi có dấu hiệu trốn thuế rõ ràng, khi đã cắt bớt một khoản tiền lớn để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước của Tập đoàn Nam Cường”, vị Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa nhấn mạnh.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Bởi vậy, luật sư Tùng nhận định, theo quy định của pháp luật về hành vi trốn thuế thì Tập đoàn Cường hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

Cụ thể: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

h) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế…

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Hình phạt cao nhất mà Tập đoàn Nam Cường có thể phải chịu có thể lên tới 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động đến 3 năm nếu số tiền thuế mà doanh nghiệp trốn thuế từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Luật sư Tùng còn cho rằng, việc quy trách nhiệm cho pháp nhân không có nghĩa là loại trừ trách nhiệm của cá nhân trong hành vi trốn thuế. Do đó, cần phải tiến hành xác minh, điều tra những thông tin nêu trên có phải chính xác hay không. Trường hợp chính xác có các hành vi trên thì cần khởi tố vụ án, điều tra triệt để những cá nhân có liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật và thu hồi tiền thuế đã trốn.

