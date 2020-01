Tận mắt xem những ngôi nhà cổ trăm tuổi hiếm có ở Bắc Bộ

Ngôi nhà cổ nằm trên đỉnh của ngọn núi thuộc huyện Chương Mỹ - Hà Nội đã ở vào ngưỡng 250 năm, trải qua 4 thế hệ. Ảnh: Dân Việt. Căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đình Do, 88 tuổi (xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội). Ông Do là đời thứ 4 nối dõi và sử dụng căn nhà mà tổ tiên để lại. Ảnh: Dân Việt. Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ mít và xoan rừng với lối kiến trúc mang đậm nét của đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Dân Việt. Trong nhà có nhiều họa tiết trang trí tinh xảo. Ảnh: Dân Việt. Hoa văn sắc nét. Ảnh: Dân Việt. Hệ thống cửa ra vào cũng được làm toàn bộ từ gỗ. Tuy nhiên, trải qua thời gian nhiều chi tiết đã mối một. Ảnh: Dân Việt. Nằm sâu bên trong một con ngõ nhỏ ở xã Đông Ngạc (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhà thờ dòng họ Đỗ được dựng lên vào thời vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng năm 1760. Ảnh: Senvietdecor. Qua 3 thế kỷ, ngôi nhà vẫn lưu giữ được những vật dụng xưa như hoành phi, câu đối, hương án...Ảnh: Senvietdecor. Bên trong ngôi nhà có đôi hạc đứng trên mình 2 con rùa. Ảnh: Senvietdecor. Phía trước là vườn cây và hòn non bộ phong thủy. Ảnh: Senvietdecor. Có niên đại trên dưới 400 năm, ngôi nhà gỗ lim của ông Diêm Đăng Đạm, xóm 4 Vân Hà (Việt Yên, Bắc Giang) được nhiều đại gia lấy làm kiến trúc kiểu mẫu để xây dựng những căn nhà tương tự. Ảnh: Vietnamnet. Qua 4 thế kỷ, ngôi nhà gỗ vẫn còn nguyên vẹn là nhờ cụ tổ đã chắt lọc những cây lim tốt nhất để xây dựng. Ảnh: Vietnamnet. Có khách trả 10 tỷ nhưng ông Đạm không bán bởi giá trị của thời gian không giá nào mua nổi. Ảnh: Vietnamnet. Video: Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái. Nguồn: Thietkenhadep.

