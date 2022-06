So kè khối tài sản của những chàng rể đại gia Vbiz

Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân là một trong những sự kiện đình đám của sao Việt đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ảnh: FBNV Theo những thông tin bị rò rỉ, chồng sắp cưới của Minh Hằng là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ảnh: Internet Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ảnh: Internet Cũng như chồng sắp cưới của Minh Hằng, thông tin về doanh nhân Phan Lĩnh - chồng ca sĩ Bảo Thy rất ít ỏi và hiếm khi được công khai trên mạng. Ảnh: Facebook Doanh nhân Phan Lĩnh quê gốc ở Hà Tĩnh. Anh là đối tác kinh doanh thân thiết nhiều năm của gia đình Bảo Thy. Ảnh: Facebook Trong giới doanh nhân, vị đại gia này có tiếng ở Nghệ An nhưng hoạt động kinh doanh chính vẫn ở Hà Nội và Sài Gòn. Ảnh: Internet Hình ảnh căn biệt thự sang trọng nằm ở khu đô thị hạng sang thuộc quận 7, (TP HCM) phần nào cho thấy độ giàu có của ông xã Bảo Thy. Ảnh: Tri thức trẻ Doanh nhân Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh đang sở hữu khối tài sản lớn cùng những cơ ngơi kinh doanh rất đáng nể. Ảnh: Lao động Louis Nguyễn hiện là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tập đoàn IPPG. Ngoài ra, anh còn là CEO của ACFC – công ty thuộc tập đoàn IPPG kinh doanh thời trang cấp trung hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, năng động và trực tiếp quản lý điều hành IPPG F&B VFS. Ảnh: IPPG John Tuấn Nguyễn - Chồng Hoa khôi Áo dài Lan Khuê sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Anh là cháu nội của doanh nhân Tư Hường. Ảnh: Internet John Tuấn Nguyễn là chủ một resort lớn ở Nha Trang, quản lý chuỗi lounge và kiêm luôn vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá du lịch Nha Trang. Ảnh: Internet Video: Sao Việt chúc mừng sinh nhật BB Trần. Nguồn Youtube/ BB Trần

