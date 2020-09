“Rồng rắn” xếp hàng chờ từ sáng đến chiều mua bánh trung thu truyền thống ở HN

Vẫn như mọi năm, từ sáng sớm ngày 29/9, hàng trăm người dân lại đổ xô nhau về hai cơ sở bánh Trung thu truyền thống B.P, nằm trên đường Thụy Khuê (Hà Nội) để chờ mua bánh trung thu. Người dân "rồng rắn" xếp hàng chờ mua bánh trung thu. Thời tiết càng càng về trưa càng trở nên nắng nóng, oi bức nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ mua bánh bằng được. Nhiều khách hàng đến đây cho biết, dù trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều mẫu bánh trung thu hiện đại với các hương vị mới lạ, khác nhau. Thế nhưng, do tâm lý muốn thưởng thức hương vị bánh trung thu truyền thống nên khách hàng mới kéo nhau đến đây mua. Loại bánh nướng thập cẩm nhân lạp xưởng, lá chanh, hạt sen, hạt dưa (loại nhỏ) bán tại cả hai cơ sở bánh trung thu truyền thống B.P trên phố Thụy Khuê có giá 40.000 đồng, loại to là 50.000 đồng. Bánh nướng thập cẩm nhân lạp xưởng, lá chanh, hạt sen, hạt dưa, dăm bông có giá 60.000 đồng... Người dân kéo đến mua bánh càng lúc càng đông nghịt. Dù cơ sở treo biển hết bánh, đến 15h chiều mới bán hàng, nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quyết không ra về. Khách hàng đến đây mua bánh đủ mọi lứa tuổi. Cảnh tượng người dân chen chúc nhau mua bánh sát ngày tết Trung thu ở cở sở thứ hai B.P. Người dân xếp hàng dài, tràn cả xuống lòng đường. Theo ghi nhận của PV, loại bánh được khách hàng đến đây chọn mua nhiều nhất thường là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm. Tại cơ sở bánh B.P có bán một vài loại nhân khác như: Nhân đậu xanh trứng muối, hạt dưa - sen nhuyễn,... để khách hàng lựa chọn. Hầu hết, mỗi người đến đây xếp hàng mua bánh trung thu đều cố gắng mua với số lượng nhiều, không chỉ để gia đình ăn mà còn để tặng, biếu,... dịp Tết Trung thu. Đoạn đường Thụy Khuê di chuyển qua khu vực hai cơ sở bánh B.P thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc giao thông, do người dân dừng xe máy, chờ người thân mua bánh. Thậm chí, có những người dân hiếu kỳ di chuyển qua đây, thấy cảnh tượng nhiều người xếp hàng dài chờ mua bánh nên di chuyển chậm cũng khiến đoạn đường Thụy Khuê rơi vào cảnh ùn tắc. Các lực lượng chức năng sở tại phải phân chia nhau điều tiết giao thông trên tuyến đường Thụy Khuê. Trái ngược với cảnh tượng người dân dứng xếp hàng dài, chen nhau mua bánh ở cơ sở B.P, thì nhiều quầy bánh trung thu của các "ông lớn" bánh kẹo nằm rải rác khắp vỉa hè Hà Nội lại đìu hiu. (Ảnh chụp trên đường Văn Cao). Các quầy bánh trung thu dọc vỉa hè phố Văn Cao vắng bóng khách. Một số quầy bánh trung thu khác nằm trên vỉa hè phố Giảng Võ cũng "ế ẩm".

