Nội soi “siêu máy bay”chở bệnh nhân phi công Anh về nước

Theo đại diện Vietnam Airlines, bệnh nhân phi công người Anh sẽ được hồi hương trên chuyến bay đi Anh đón công dân Việt Nam, chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội, ngày 12/7. Chuyến bay chở phi công người Anh từ TP HCM đi Hà Nội được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9. Ảnh: VTC Sau khi tới Nội Bài, phi công người Anh sẽ được hỗ trợ di chuyển từ ga quốc nội sang ga quốc tế để nối chuyến. Tại khu bay quốc tế, chiếc Boeing 787-10 được lựa chọn sử dụng cho chuyến bay hồi hương của phi công. Ảnh: VNA. Có kích thước lớn nhất trong gia đình máy bay Boeing 787, Boeing 787-10 là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: VNA. Với chiều dài trên 68m, gồm 24 ghế hạng Thương gia và 343 ghế hạng Phổ Thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9. Ảnh: VNA. Boeing 787-10 kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Ảnh: VNA. Máy bay Boeing 787-10 còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Ảnh: VNA. Có tầm bay tối đa 11.910 km, máy bay được trang bị hệ thống giải trí hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. Ảnh: VNA. Boeing cho biết B787-10 sử dụng thiết kế và vật liệu tương đồng tới 95% so với B787-9. Ảnh: VNA. Buồng lái của phi công trên chiếc Boeing 787-10 có nhiều điểm khác biệt với các dòng máy bay hiện đại khác cũng của Boeing. Ảnh: Zing. Phía trước kính lái là 2 màn hình head-up display có màu hồng hiển thị các thông số kỹ thuật, hỗ trợ cho phi công hiệu quả khi cất hạ cánh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh: Zing. Được biết, phi công người Anh sẽ ngồi khoang thương gia của siêu máy bay Boeing 787-10. Hãng cũng sắp xếp ghế đồng hạng cho 3 bác sĩ đi cùng và bố trí vị trí để 6 bình ô xy để phục vụ cho phi công này trên hành trình bay kéo dài 15 tiếng. Ảnh: VNA. Video: Boeing 787-9 Dreamliner về chung nhà với Bamboo Airways. Nguồn: VTC Now

