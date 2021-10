Những thực phẩm bẩn nhất ở chợ, rẻ đến mấy cũng chớ mua

Gia vị xay sẵn ngoài chợ như riềng, sả, tỏi...là thực phẩm được nhiều chị em lựa chọn bởi rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian và giá khá rẻ. Ảnh: Facebook Thế nhưng, do sản xuất số lượng lớn, một số cơ sở làm gia vị xay đã bị lật tẩy vì thủ đoạn dùng bột tẩy trắng và muối diêm để tẩy trắng. Ảnh: Người tiêu dùng Ở chợ cũng có bán nhiều thịt xay sẵn. Trên thực tế, nó được làm từ rất nhiều thịt vụn, mỡ, thậm chí thịt để lâu. Người bán hàng còn tận dụng thịt này để làm nem rán, chả lá nốt. Ảnh: Internet Vì thế, tốt nhất hãy mua thịt nguyên miếng, còn tươi mới và mua ở cửa hàng uy tín. Ảnh: Internet Xúc xích là món ăn nhanh phổ biến nhất hiện nay. Tuy có nhiều loại xúc xích đóng gói, đảm bảo quy trình sản xuất hợp vệ sinh nhưng lại không hấp dẫn vị giác của trẻ em bằng xúc xích nướng, chiên ngoài chợ. Ảnh: Internet Trên thực tế, các loại xúc xích chiên, nướng sẵn không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu chính là thịt lợn. Trong quá trình sản xuất, xúc xích có thể được người bán trộn thêm phụ gia. Ảnh: Wiki. Thịt viên, cá viên đông lạnh thường dùng để nấu canh, thả lẩu, sốt cà chua. Thế nhưng, cũng giống như thịt băm, thịt viên sẵn rất khó để biết được quy trình làm có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Ảnh: Internet Thêm nữa, khách hàng cũng không biết thịt, cá được làm từ những loại thịt gì, xuất xứ rõ ràng không, còn hạn sử dụng không, người làm có dùng chất bảo quản, chất phụ gia hay không...Ảnh: Internet Ngoài thực phẩm tươi sống, ở chợ còn bán cả thực phẩm đã nấu chín sẵn, khách hàng mua về có thể sử dụng ngay mà không cần phải qua bước chế biến nào nữa. Ảnh: Internet Dù vậy, thực phẩm nấu chín sẵn thường được bao phủ bởi nhiều loại gia vị nên sẽ che giấu được tình trạng hư hỏng. Ảnh: Internet Do bày bán ở chợ nên dưa muối, cà muối không tránh khỏi bụi bẩn rơi vào. Đặc biệt, nhiều người muối dưa trong thùng sơn rất độc hại, hoặc sử dụng các chất phụ gia để tạo màu vàng đẹp mắt. Ảnh: Internet Video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV24

