Những thứ được dùng miễn phí trên máy bay ít người biết

Trong quá trình bay, nếu bị say hoặc đau đầu, hành khách có thể nhờ sự giúp đỡ của các tiếp viên hàng không. Ảnh: Internet Hầu hết các hãng bay đều trang bị các loại thuốc cần thiết như thuốc giảm đau, thuốc chống say để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhát trên máy bay. Ảnh: iNews Nếu quên mang theo giấy ăn cho chuyến di, hành khách có thể đề nghị tiếp viên trên chuyến bay cung cấp. Giấy vệ sinh là vật dụng luôn được phục vụ miễn phí trên các chuyến bay. Ảnh: Internet Nước nóng có thể làm dịu cổ họng khô và rát trong một chuyến bay đường dài. Nước nóng cũng được cung cấp miến phí bởi hầu hết các hãng hàng không ở bất kỳ thời điểm nào trong chuyến bay. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, hầu hết các hãng hàng không lớn trên thế giới đều có chocolate nóng phục vụ những hành khách không sử được cà phê và trà. Ảnh: Internet Nếu hành khách không hỏi thì tiếp viên hàng không sẽ không phục vụ nước soda hoặc nếu phục vụ thì chỉ rót một nửa lon. Dù vậy, hành khách vẫn có quyền gọi nguyên một lon nước soda và bất cứ tiếp viên nào cũng sẽ vui vẻ phục vụ. Ảnh: BI Một số hãng hàng không cung cấp tour tham quan khoang lái nhằm thu hút thêm hành khách hoặc tri ân khách hàng lâu năm. Thời điểm thích hợp nhất để tham quan buồng lái là khi máy bay đã hạ cánh, lúc này phi công sẽ không bị phân tâm và đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Ảnh: Reader's Digest Với chặng bay đường dài, một số hãng hàng không sẽ chuẩn bị thêm một số vật dụng cá nhân như nút tai, bút, lược... phục vụ miễn phí cho hành khách. Ảnh: BI Emirates là một trong những hãng hàng không được đánh giá cao về chất lượng chăm sóc khách hàng thông qua việc chuẩn bị những vật dụng như kem đánh răng, bàn chải, tất, dao cạo râu... Ảnh: BI Các chuyến bay trang bị TV thường có tai nghe. Các hãng hàng không giá rẻ có thể tính phí nhưng hầu hết vẫn cho hành khác mượn tại nghe miễn phí. Ảnh: BI Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

