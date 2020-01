Những giống hoa rừng có tiền cũng chưa chắc mua được khách ùn ùn tìm mua dịp Tết

Bên cạnh những loài hoa truyền thống, dịp Tết Nguyên đán năm nay nhiều người muốn thay đổi nên tìm đến hoa mơ rừng mới lạ. Ảnh: Vietnamnet. Hoa mơ rừng có giá khá cao, khoảng 200.000 – 300.000 đồng/cành nhỏ, 400.000 – 600.000 đồng/cành vừa, 800.000 – 1.000.000 đồng/cành to.. Ảnh: Vietnamnet. Nếu thời tiết se lạnh, hoa mơ rừng khi được cắm trong bình có nước sẽ giữ được độ tươi từ 10-15 ngày, nếu nhiệt độ tăng thì hoa sẽ nở nhanh hơn. Ảnh: Vietnamnet. Vài năm gần đây, người dân thủ đô Hà Nội rất chuộng giống đào rừng cổ thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Baodansinh. Nhiều gốc đào rừng to, dáng đẹp được "hét giá" tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Đào rừng cổ thụ được ưa chuộng bởi thân gốc xù xì nhưng lại có rất nhiều cành lộc non, nụ hoa mới chớm nở. Ảnh: Tiền phong. Dịp sau Tết Nguyên đán 2019, hoa lê rừng lấy từ các vùng như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn trở thành mặt hàng hút khách tại Hà Nội. Ảnh: Nhịp sống kinh tế. Theo một số người chơi, thú chơi hoa lê rừng xuất hiện khoảng 6-7 năm tại Hà Nội. Tuy nhiên, do hoa bền, đẹp và nhiều ý nghĩa, nên hoa lê được ưa chuộng, lượng mua ngày càng tăng. Ảnh: Nhịp sống kinh tế. Hoa lê rừng được bán với nhiều mức giá khác nhau, từ 200.000 đồng với cành nhỏ và 4-5 triệu đồng với cành lê lớn, đường kính thân cành từ 20cm. Ảnh: Nhịp sống kinh tế. Màu trắng của hoa lê gợi cảm giác thanh khiết, dễ chịu. Ảnh: Nhịp sống kinh tế. Video: Sau Tết, đào rừng không ai mua thành củi. Nguồn: Youtube.

