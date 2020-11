Nhìn lại chân dung 15 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia (rồi Ngân hàng Nhà nước) là Tổng giám đốc. Từ tháng 4/1989, chức danh này được gọi là Thống đốc. Cùng nhìn lại chân dung 15 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ. Ông Nguyễn Lương Bằng (1904-1979, quê quán tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm - nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (từ 5/1951 đến /1952). Ông nhậm chức năm 47 tuổi. Ngoài chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam ông là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh tra chính phủ (1956). Ông Lê Viết Lượng (1900-1985, quê quán ở làng Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ 5/1952 đến 7/1964. Ông Lượng là người đã xin phép Chính phủ thành lập Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng tiền thân của Học viện Ngân hàng ngày nay. Ông Tạ Hoàng Cơ (Tổng Giám đốc Ngân hàng từ 8/1964 đến 1974) sinh 1911, mất 1996, quê quán xã Liên Ninh, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Trước khi trở thành người đứng đầu Ngân hàng nhà nước, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ông Đặng Việt Châu (1914 -1990, quê quán ở làng Bách Tính xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tên thật là Đặng Hữu Rạng. Ông là Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1974 đến 1976. Ông Hoàng Anh (sinh 28/3/1912, tại xã Phong Thái, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một cựu chính khách Việt Nam. Tại Quốc hội thống nhất khóa VI, ông trúng cử vào Đại biểu Quốc hội và được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1976 đến 3/1977. Ông Trần Dương là Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 4/1977 đến 2/1981. Ông sinh 1922, mất 2006, quê thôn Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, tên thật là Nguyễn Văn Phiếm. Ông từng giữ chức vụ Trưởng ty Thông tin tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa I, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Nam Bộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1962 - 1976), Trưởng ban Tiếp quản Ngân hàng Trung ương tại miền nam (1975), Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Duy Gia (Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 3/1981 đến 6/1986) sinh năm 1938, tại Triệu Phong, Quảng Trị, là GS. TS Kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng - Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (từ năm 1991). Ông Lữ Minh Châu (sinh 1929, mất 2016) quê tại Khánh An, U Minh, Cà Mau. Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 7/1986 đến 5/1989. Ông Cao Sĩ Kiêm (sinh năm 1941, tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và VIII (1991-2001). Ông được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 6/1989 đến 10/1997. Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949 tại Cà Mau) - nguyên Thủ tướng Chính phủ được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 5/1998 đến 12/1999). Ông Lê Đức Thúy (sinh ngày 30/6/1948 tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 12/1999 đến 8/2007. Ông Nguyễn Văn Giàu (sinh ngày 8/12/1957 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2007 đến 8/2011. Trước khi nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2003, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1961 tại Phú Thọ) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2011 đến tháng 4/2016. Ông Nguyễn Văn Bình từng là chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ trọng trách Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hà Nội trong 4 năm (1998-2001). Hiện ông làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông Lê Minh Hưng (sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 4/2016 đếm tháng 10/2020. Ông hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Bà từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ chức Phó thống đốc từ tháng 8/2014. Video: Nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Nguồn: VTV24

Khi thành lập, chức danh của người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia (rồi Ngân hàng Nhà nước) là Tổng giám đốc. Từ tháng 4/1989, chức danh này được gọi là Thống đốc. Cùng nhìn lại chân dung 15 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ. Ông Nguyễn Lương Bằng (1904-1979, quê quán tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm - nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là Tổng Giám đốc đầu tiên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (từ 5/1951 đến /1952). Ông nhậm chức năm 47 tuổi. Ngoài chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam ông là đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô cũ (1952-1956), Tổng Thanh tra chính phủ (1956). Ông Lê Viết Lượng (1900-1985, quê quán ở làng Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ 5/1952 đến 7/1964. Ông Lượng là người đã xin phép Chính phủ thành lập Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng tiền thân của Học viện Ngân hàng ngày nay. Ông Tạ Hoàng Cơ (Tổng Giám đốc Ngân hàng từ 8/1964 đến 1974) sinh 1911, mất 1996, quê quán xã Liên Ninh, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Trước khi trở thành người đứng đầu Ngân hàng nhà nước, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ông Đặng Việt Châu (1914 -1990, quê quán ở làng Bách Tính xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tên thật là Đặng Hữu Rạng. Ông là Phó Thủ tướng kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1974 đến 1976. Ông Hoàng Anh (sinh 28/3/1912, tại xã Phong Thái, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một cựu chính khách Việt Nam. Tại Quốc hội thống nhất khóa VI, ông trúng cử vào Đại biểu Quốc hội và được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 1976 đến 3/1977. Ông Trần Dương là Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 4/1977 đến 2/1981. Ông sinh 1922, mất 2006, quê thôn Trà Vi, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, tên thật là Nguyễn Văn Phiếm. Ông từng giữ chức vụ Trưởng ty Thông tin tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa I, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhân dân Nam Bộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1962 - 1976), Trưởng ban Tiếp quản Ngân hàng Trung ương tại miền nam (1975), Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông Nguyễn Duy Gia (Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 3/1981 đến 6/1986) sinh năm 1938, tại Triệu Phong, Quảng Trị, là GS. TS Kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng - Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (từ năm 1991). Ông Lữ Minh Châu (sinh 1929, mất 2016) quê tại Khánh An, U Minh, Cà Mau. Ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 7/1986 đến 5/1989. Ông Cao Sĩ Kiêm (sinh năm 1941, tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và VIII (1991-2001). Ông được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 6/1989 đến 10/1997. Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949 tại Cà Mau) - nguyên Thủ tướng Chính phủ được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 5/1998 đến 12/1999). Ông Lê Đức Thúy (sinh ngày 30/6/1948 tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 12/1999 đến 8/2007. Ông Nguyễn Văn Giàu (sinh ngày 8/12/1957 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2007 đến 8/2011. Trước khi nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2003, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1961 tại Phú Thọ) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 8/2011 đến tháng 4/2016. Ông Nguyễn Văn Bình từng là chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ trọng trách Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hà Nội trong 4 năm (1998-2001). Hiện ông làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông Lê Minh Hưng (sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 4/2016 đếm tháng 10/2020. Ông hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Bà từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giữ chức Phó thống đốc từ tháng 8/2014. Video: Nợ xấu ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Nguồn: VTV24