Nhìn "điểm này" để phân biệt sầu riêng chín cây với loại ngâm thuốc

Tháng 4, tháng 5 là khoảng thời gian bắt đầu vào mùa sầu riêng khi mà khắp nơi trên đường đều có chỗ bán sầu riêng. Tuy nhiên, làm sao người mua có thể biết được sầu riêng chín cây hay sầu riêng được ngâm thuốc? Theo những người có kinh nghiệm, sầu riêng chín cây và sầu riêng ngâm thuốc sẽ có phần cuống với gai hoàn toàn khác hẳn nhau. Người mua hoàn toàn có thể phân biệt bằng mắt thường. Sầu riêng chín tự nhiên khi ấn nhẹ vào cuống sẽ cảm nhận được cuống ướt và thấy nhựa chảy ra ngoài. Gai sầu riêng còn tươi mới, cứng, chắc chắn và màu sắc sáng đẹp. Trong khi đó, sầu riêng chín bằng cách nhúng thuốc, do hái lúc trái còn xanh, chưa chín tới và để lâu nên các gai bị sậm màu, thâm và cũ. Thậm chí gai còn bị thối, rụng, bầm dập nhiều chỗ. Phần cuống thì cũ, ấn vào cảm giác khô, không có nhựa chảy ra. Khi mua cần quan sát trên bề mặt vỏ sầu riêng. Với những quả sầu riêng có vỏ bị nứt, dùng tay ấn vào. Nếu múi thịt cứng, không có độ mềm mại, có màu vàng nhợt nhạt hoặc trắng, khi lấy tay ra thấy có màu vàng như vừa sờ vào thuốc nhuộm thì đó là sầu riêng đã nhúng qua thuốc. Nếu nhấn vào cảm giác được độ mềm dẻo cùng màu vàng tươi óng ánh của múi thịt thì đó là sầu riêng chín cây và không qua hóa chất. Với những quả không bị nứt vỏ, cần quan sát khắp các bề mặt nếu thấy có vương một chút bột vàng trên vỏ hoặc ngay phần cuống có bột màu cam thì rất có thể đó là những quả sầu riêng đã tẩm hóa chất. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận biết bằng cách kiểm tra gai sầu riêng. Sầu riêng đã già thì có gai nở to, rất cứng nhưng đầu gai hơi tròn chứ không nhọn hoắt và nhỏ xíu. Với quả chín ép hoặc quả còn non khi bóp hai gai gần nhau sẽ thấy chúng mềm. Sầu riêng già và chín thì các khe trên quả tự tách, chỉ cần tách nhẹ ở đuôi trái là vỏ sẽ nứt ra theo từng múi. Những quả sầu riêng non, chín ép rất khó tách vỏ nên một số người bán chỉ tách phần giữa trái cho khách xem chứ không tách phần đuôi trái. Mùi vị của sầu riêng cũng có thể giúp người tiêu dùng nhận biết được sầu riêng ngâm hóa chất và chín tự nhiên. Nếu sầu riêng bị ngâm hóa chất, khi chín không có mùi hương nồng đặc trưng, đôi khi không có mùi. Trái sầu riêng chín cây tự nhiên (quả sẽ tự rụng) thì có hương thơm nứt mũi, đi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Thêm nữa, sầu riêng dùng thuốc ép chín màu sắc của múi rất tái và nhạt, không được vàng ươm như chín cây. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Tài xế bị thổi nồng độ cồn do ăn nhiều... sầu riêng. Nguồn: VTC14.

