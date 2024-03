Ngắm khu vườn xanh mướt trong căn hộ của BTV Diệp Chi

BTV Diệp Chi và con gái Sumo (An Nhiên) hiện sống trong căn hộ sang trọng và hiện đại ở Hà Nội. Yêu thích việc chăm sóc nhà cửa, nữ BTV nhiều lần hé lộ không gian sống được sắp xếp vô cùng ngăn nắp khiến dân tình trầm trồ. Đáng chú ý, khu vực ban công nhỏ nhưng MC Diệp Chi trồng đủ loại cây, phủ khắp không gian. Sống ở chung cư, diện tích hạn chế nhưng Diệp Chi vẫn mong được ở gần cây, được ngắm màu xanh tươi mướt mát mỗi ngày. Ban công nhà MC Diệp Chi trồng chanh, oliu, bàng, chà là, cẩm tú cầu... Dù là loại dễ chăm nhưng vẫn cần bàn tay chăm sóc. Cẩm tú cầu cho bông to ngoài ban công. Bên cạnh đó, MC Diệp Chi còn trồng hoa hồng. Nữ MC trồng nhiều giống hồng khác nhau xinh xắn. Hồng Masora màu vàng mơ, cánh kép, hương thơm, nhiều hoa. Khi rảnh rỗi, Diệp Chi dành hết thời gian để chăm sóc hoa hồng. Chanh vàng cho quả to. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

BTV Diệp Chi và con gái Sumo (An Nhiên) hiện sống trong căn hộ sang trọng và hiện đại ở Hà Nội. Yêu thích việc chăm sóc nhà cửa, nữ BTV nhiều lần hé lộ không gian sống được sắp xếp vô cùng ngăn nắp khiến dân tình trầm trồ. Đáng chú ý, khu vực ban công nhỏ nhưng MC Diệp Chi trồng đủ loại cây, phủ khắp không gian. Sống ở chung cư, diện tích hạn chế nhưng Diệp Chi vẫn mong được ở gần cây, được ngắm màu xanh tươi mướt mát mỗi ngày. Ban công nhà MC Diệp Chi trồng chanh, oliu, bàng, chà là, cẩm tú cầu... Dù là loại dễ chăm nhưng vẫn cần bàn tay chăm sóc. Cẩm tú cầu cho bông to ngoài ban công. Bên cạnh đó, MC Diệp Chi còn trồng hoa hồng. Nữ MC trồng nhiều giống hồng khác nhau xinh xắn. Hồng Masora màu vàng mơ, cánh kép, hương thơm, nhiều hoa. Khi rảnh rỗi, Diệp Chi dành hết thời gian để chăm sóc hoa hồng. Chanh vàng cho quả to. Nguồn ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường