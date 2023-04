Ngắm bonsai dâu tằm trĩu quả khiến dân chơi cây mê tít

Bonsai dâu tằm dáng đẹp, dễ chăm sóc thích hợp để trang trí sân vườn, bàn làm việc, phòng khách hay lan can... Ảnh: Dân Việt Dâu tằm bonsai dáng nghiêng lạ mắt. Ảnh: Dân Việt Chậu dâu tằm trĩu trịt quả khiến người xem thích thú. Ảnh: Facebook Cây dâu có gốc to nhưng thân và cành nhỏ. Vì thế, để tạo dáng, nghệ nhân phải chế tác rất công phu và tỉ mỉ. Ảnh: Facebook Những quả dâu chín đỏ mọng mọc ra từ thân cây xù xì được giới chơi cây cảnh đánh giá cao. Ảnh: Facebook Quả dâu trổ trĩu ở đầu cành. Mỗi nhánh cây nhỏ nhưng cũng có đến vài chục quả dâu. Ảnh: Dân Việt Khi quả chín sẽ chuyển dần từ màu đỏ sậm sang màu tím đậm. Ảnh: Facebook Giá mỗi chậu bonsai dâu tằm dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tuỳ theo kích thước. Ảnh: Facebook Dâu tằm kiểng có giá trị cao thường bộ gốc to, cành già và cho nhiều trái. Ảnh: Facebook Thông thường, dâu tằm bonsai phát triển tốt nhất trong khu vực ôn đới, cận nhiệt đới và cần đầy đủ ánh sáng. Ảnh: Facebook Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

Bonsai dâu tằm dáng đẹp, dễ chăm sóc thích hợp để trang trí sân vườn, bàn làm việc, phòng khách hay lan can... Ảnh: Dân Việt Dâu tằm bonsai dáng nghiêng lạ mắt. Ảnh: Dân Việt Chậu dâu tằm trĩu trịt quả khiến người xem thích thú. Ảnh: Facebook Cây dâu có gốc to nhưng thân và cành nhỏ. Vì thế, để tạo dáng, nghệ nhân phải chế tác rất công phu và tỉ mỉ. Ảnh: Facebook Những quả dâu chín đỏ mọng mọc ra từ thân cây xù xì được giới chơi cây cảnh đánh giá cao. Ảnh: Facebook Quả dâu trổ trĩu ở đầu cành. Mỗi nhánh cây nhỏ nhưng cũng có đến vài chục quả dâu. Ảnh: Dân Việt Khi quả chín sẽ chuyển dần từ màu đỏ sậm sang màu tím đậm. Ảnh: Facebook Giá mỗi chậu b onsai dâu tằm dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tuỳ theo kích thước. Ảnh: Facebook Dâu tằm kiểng có giá trị cao thường bộ gốc to, cành già và cho nhiều trái. Ảnh: Facebook Thông thường, dâu tằm bonsai phát triển tốt nhất trong khu vực ôn đới, cận nhiệt đới và cần đầy đủ ánh sáng. Ảnh: Facebook Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết