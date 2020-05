"Ngã ngửa" với lý do khách sạn phục vụ bữa sáng miễn phí

Theo khảo sát của The Points Guy năm 2018, phục vụ bữa sáng buffet miễn phí không chỉ trở thành dịch vụ "được lòng" khách hàng nhất mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho khách sạn. Một chủ khách sạn tiết lộ rằng, thời gian từ 6h đến 9h30 sáng, rất nhiều khách yêu cầu trà, cà phê và bữa sáng và tất cả họ đều muốn được phục vụ cùng lúc cả tại nhà hàng của khách sạn lẫn tại phòng riêng của khách. Do đó, phục vụ bữa sáng miễn phí dạng buffet thường được xem là có lợi cho khách sạn. Điều này vừa đảm bảo các yêu cầu của khách, vừa giúp khách sạn có thể tiết kiệm chi phí thuê nhân viên làm thêm vào buổi sáng. Phục vụ bữa sáng buffet miễn phí cũng là cách khiến khách hàng dành nhiều thời gian ở khách sạn hơn. Chưa kể, khi ăn no, khách hàng sẽ có xu hướng “lười biếng”, ở lại khách sạn và sử dụng các loại hình dịch vụ khác như: spa, ăn uống, quầy bar… Tuy nhiên, bữa sáng nói là miễn phí nhưng thực tế 100% chi phí cho bữa sáng buffet đều đã được tính kèm vào giá thuê phòng trong ngày. Các khách sạn thường nâng giá phòng lên, sau đó ghi kèm với bữa sáng miễn phí. Thậm chí, chi phí của bữa ăn còn có thể được cộng thêm gấp 2, 3 lần giá trị thực. Một nhân viên khách sạn cho biết, giá bữa ăn có thể khoảng 5 USD nhưng đã được tính gộp thành 10 USD. Ví dụ như giá phòng gốc là 100 USD nhưng sau khi kèm bữa sáng thì giá là 110 USD nhưng khách vẫn hài lòng vì họ có cảm giác được ăn thỏa sức miễn phí. Ngoài ra, việc ăn sáng tại khách sạn cũng khiến khách có cảm giác giống như đang ở nhà, nâng cao mức độ hài lòng đối với các dịch vụ. Nguồn ảnh: Internet Video: Nhà hàng, khách sạn vắng mùa COVID-19. Nguồn: Zing.

Theo khảo sát của The Points Guy năm 2018, phục vụ bữa sáng buffet miễn phí không chỉ trở thành dịch vụ "được lòng" khách hàng nhất mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho khách sạn. Một chủ khách sạn tiết lộ rằng, thời gian từ 6h đến 9h30 sáng, rất nhiều khách yêu cầu trà, cà phê và bữa sáng và tất cả họ đều muốn được phục vụ cùng lúc cả tại nhà hàng của khách sạn lẫn tại phòng riêng của khách. Do đó, phục vụ bữa sáng miễn phí dạng buffet thường được xem là có lợi cho khách sạn. Điều này vừa đảm bảo các yêu cầu của khách, vừa giúp khách sạn có thể tiết kiệm chi phí thuê nhân viên làm thêm vào buổi sáng. Phục vụ bữa sáng buffet miễn phí cũng là cách khiến khách hàng dành nhiều thời gian ở khách sạn hơn. Chưa kể, khi ăn no, khách hàng sẽ có xu hướng “lười biếng”, ở lại khách sạn và sử dụng các loại hình dịch vụ khác như: spa, ăn uống, quầy bar… Tuy nhiên, bữa sáng nói là miễn phí nhưng thực tế 100% chi phí cho bữa sáng buffet đều đã được tính kèm vào giá thuê phòng trong ngày. Các khách sạn thường nâng giá phòng lên, sau đó ghi kèm với bữa sáng miễn phí. Thậm chí, chi phí của bữa ăn còn có thể được cộng thêm gấp 2, 3 lần giá trị thực. Một nhân viên khách sạn cho biết, giá bữa ăn có thể khoảng 5 USD nhưng đã được tính gộp thành 10 USD. Ví dụ như giá phòng gốc là 100 USD nhưng sau khi kèm bữa sáng thì giá là 110 USD nhưng khách vẫn hài lòng vì họ có cảm giác được ăn thỏa sức miễn phí. Ngoài ra, việc ăn sáng tại khách sạn cũng khiến khách có cảm giác giống như đang ở nhà, nâng cao mức độ hài lòng đối với các dịch vụ. Nguồn ảnh: Internet Video: Nhà hàng, khách sạn vắng mùa COVID-19. Nguồn: Zing.