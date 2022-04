Mướt mắt vườn rồng rực rỡ quanh năm trên mái nhà ở Đồng Nai

Lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng, vườn hoa hồng luôn rực rỡ trên mái nhà của ông Nguyễn Văn Long (61 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Bestie Đặc biệt, hơn 100 chậu hoa hồng được đặt trực tiếp trên mái tôn bỏng rát vào những ngày nắng nóng. Ảnh: Vietnamnet Ban đầu, ông Long trồng hoa ở hiên nhà. Nhưng do thiếu nắng, hoa hồng còi cọc, không đẹp, ông quyết định gia cố lại mái tôn trên căn nhà 42m2 và chuyển hơn 100 chậu hồng lên mái. Ảnh: Vietnamnet Nhiều người cho rằng mái tôn nóng sẽ khiến cây hồng dễ khô cháy. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm và học thêm cách chăm bón, ông nhận thấy cây ngày càng xanh tốt và cho hoa rực rỡ. Ảnh: Plo Đến nay, vườn hồng trên mái nhà của ông Long có tới 40 loại khác nhau. Ảnh: Dân trí Để hoa không bị ánh nắng gay gắt làm hư hại, ông Long thiết kế mái che cho những chậu hồng. Ảnh: Vietnamnet Hoa hồng trong vườn nhiều đến nỗi, mỗi ngày, vợ ông đều hái hoa để cắm trong nhà. Ảnh: Plo Số hoa còn lại, bà sử dụng làm tinh dầu, hãm trà uống, thậm chí pha vào nước ấm để tắm dưỡng thể...Ảnh: Plo Để hồng luôn ra hoa to và cây luôn sinh trưởng tốt, ông thường tỉa bớt mầm hoa. Ảnh: Bestie Một cành ra nhiều mầm, ông Long chỉ giữ lại 1-2 mầm to nhất để hoa được chất lượng và cây vẫn đủ dưỡng chất. Ảnh: Vietnamnet Thấy vườn hồng trên mái tôn đẹp mắt, nhiều người tìm đến tham quan, xin học hỏi kinh nghiệm từ ông Long. Ảnh: Dân trí. Video: Lên Đà Lạt nhờ ghé thăm vườn hồng. Nguồn: VTV24

Lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng, vườn hoa hồng luôn rực rỡ trên mái nhà của ông Nguyễn Văn Long (61 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Bestie Đặc biệt, hơn 100 chậu hoa hồng được đặt trực tiếp trên mái tôn bỏng rát vào những ngày nắng nóng. Ảnh: Vietnamnet Ban đầu, ông Long trồng hoa ở hiên nhà. Nhưng do thiếu nắng, hoa hồng còi cọc, không đẹp, ông quyết định gia cố lại mái tôn trên căn nhà 42m2 và chuyển hơn 100 chậu hồng lên mái. Ảnh: Vietnamnet Nhiều người cho rằng mái tôn nóng sẽ khiến cây hồng dễ khô cháy. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm và học thêm cách chăm bón, ông nhận thấy cây ngày càng xanh tốt và cho hoa rực rỡ. Ảnh: Plo Đến nay, vườn hồng trên mái nhà của ông Long có tới 40 loại khác nhau. Ảnh: Dân trí Để hoa không bị ánh nắng gay gắt làm hư hại, ông Long thiết kế mái che cho những chậu hồng. Ảnh: Vietnamnet Hoa hồng trong vườn nhiều đến nỗi, mỗi ngày, vợ ông đều hái hoa để cắm trong nhà. Ảnh: Plo Số hoa còn lại, bà sử dụng làm tinh dầu, hãm trà uống, thậm chí pha vào nước ấm để tắm dưỡng thể...Ảnh: Plo Để hồng luôn ra hoa to và cây luôn sinh trưởng tốt, ông thường tỉa bớt mầm hoa. Ảnh: Bestie Một cành ra nhiều mầm, ông Long chỉ giữ lại 1-2 mầm to nhất để hoa được chất lượng và cây vẫn đủ dưỡng chất. Ảnh: Vietnamnet Thấy vườn hồng trên mái tôn đẹp mắt, nhiều người tìm đến tham quan, xin học hỏi kinh nghiệm từ ông Long. Ảnh: Dân trí. Video: Lên Đà Lạt nhờ ghé thăm vườn hồng. Nguồn: VTV24