Mướt mắt vườn nho đen sai trĩu quả ở Hàn Quốc

Nho đen Hàn Quốc Kyoho là giống nho có xuất xứ từ Nhật Bản. Ảnh: MomoBud. Thực tế, nho đen Kyoho là giống lai chéo giữa giống nho Mỹ và giống nho châu Âu. Ảnh: Freshplaza. Ở Hàn Quốc, nho đen Kyoho được trồng theo phương pháp hữu cơ, hoàn toàn trong nhà kính. Ảnh: Youtube. Do đó, nho sạch, thơm ngon và có mùi vị đặc biệt. Ảnh: Youtube. Mỗi chùm nho khi còn non được bọc trong một lớp giấy trắng đặc biệt để tránh tuyệt đối các bụi bẩn và côn trùng. Ảnh: Youtube. Người Hàn Quốc sử dụng phương pháp tưới phun khắp vườn nho. Lượng nước được điều tiết phù hợp đến từng cây. Ảnh: Youtube. Vào khoảng tháng 6, người trồng bắt đầu phủ bạt dưới gốc để đảm bảo nhiệt độ cho cây phát triển. Ảnh: Youtube. Khi chùm nho chuyển sang màu đen là có thể thu hoạch, còn màu đỏ là chưa đủ độ chín. Ảnh: Youtube. Đến thời điểm thu hoạch, lớp giấy trắng bên ngoài chùm nho vẫn được giữ nguyên để tiếp tục bảo vệ cho tới khi xuất khẩu. Ảnh: Youtube. Mỗi chùm nho đen Hàn Quốc nặng khoảng 300g, quả to tròn, căng mọng. Ảnh: Youtube. Mùa thu hoạch nho đen Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11. Ảnh: Youtube. Video: Quy trình thu hái nho đen không hạt. Nguồn: Youtube.

Nho đen Hàn Quốc Kyoho là giống nho có xuất xứ từ Nhật Bản. Ảnh: MomoBud. Thực tế, nho đen Kyoho là giống lai chéo giữa giống nho Mỹ và giống nho châu Âu. Ảnh: Freshplaza. Ở Hàn Quốc, nho đen Kyoho được trồng theo phương pháp hữu cơ, hoàn toàn trong nhà kính. Ảnh: Youtube. Do đó, nho sạch, thơm ngon và có mùi vị đặc biệt. Ảnh: Youtube. Mỗi chùm nho khi còn non được bọc trong một lớp giấy trắng đặc biệt để tránh tuyệt đối các bụi bẩn và côn trùng. Ảnh: Youtube. Người Hàn Quốc sử dụng phương pháp tưới phun khắp vườn nho. Lượng nước được điều tiết phù hợp đến từng cây. Ảnh: Youtube. Vào khoảng tháng 6, người trồng bắt đầu phủ bạt dưới gốc để đảm bảo nhiệt độ cho cây phát triển. Ảnh: Youtube. Khi chùm nho chuyển sang màu đen là có thể thu hoạch, còn màu đỏ là chưa đủ độ chín. Ảnh: Youtube. Đến thời điểm thu hoạch, lớp giấy trắng bên ngoài chùm nho vẫn được giữ nguyên để tiếp tục bảo vệ cho tới khi xuất khẩu. Ảnh: Youtube. Mỗi chùm nho đen Hàn Quốc nặng khoảng 300g, quả to tròn, căng mọng. Ảnh: Youtube. Mùa thu hoạch nho đen Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11. Ảnh: Youtube. Video: Quy trình thu hái nho đen không hạt. Nguồn: Youtube.