Mục sở thị máy bay Boeing Tân Tổng thống Mexico vừa rao bán

Sau lễ nhậm chức ngày 1/12, Tân Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã rao bán máy bay Boeing 787 Dreamliner. Đây là chuyên cơ được dùng bởi cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto từ năm 2016. Ông Lopez Obrador cho rằng chiếc máy bay Boeing này có giá 218 triệu USD, là quá phô trương, xa xỉ. Chuyên cơ Boeing 787 Dreamliner đi vào hoạt động cách đây 2 năm theo đơn đặt hàng của cựu Tổng thống Felipe Calderón. Nó được cho là chiếc máy bay hiện đại nhất của một lãnh đạo thế giới vào thời điểm đó với một loạt các thiết bị an ninh hiện đại. Chiếc máy bay có thể chở tới 280 người. Bên trong máy bay có một phòng ngủ, một nhà hàng và nhiều không gian khác. Buồng lái máy bay. Giường ngủ tiện nghi và êm ái. Phần đuôi máy bay với biểu tượng lá cờ Mexico. Ngày 3/12, máy bay Boeing 787 Dreamliner của Tổng thống Mexico được chuyển tới một cơ sở tại bang California (Mỹ) vào ngày 3/12, do Being bảo quản tới khi tìm được người mua. Nguồn ảnh: Reuters. Video: Boeing 787 Dreamliner được lắp ráp thế nào? Nguồn: Youtube.

