Mùa thu hoạch “nhân sâm trắng” lãi tiền triệu ở Nghệ An

Củ cải trắng - được ví như nhân sâm trắng - là loại cây được trồng nhiều ở tỉnh Nghệ An. Năm nay, thời tiết thuận lợi, củ cải trắng tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho năng suất cao hơn. Ảnh: Baonghean. Thời điểm đầu vụ, củ cải trắng có giá 8.000 đồng/kg. Hiện vào vụ chính nên giá giảm xuống còn 3.000 - 3.500 đồng/kg. So với các giống cây trồng khác, củ cải trắng cho giá trị cao hơn. Ảnh: Baonghean. Gia đình trồng nhiều có thể thu cả triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Baonghean. Những năm gần đây, bà con không trồng ồ ạt củ cải nên phần nào hạn chế tình trạng được mùa, rớt giá. Ảnh: Truyenhinhnghean. Trung bình, mỗi sào củ cải trắng ở Quỳnh Bảng cho thu lãi khoảng 4 triệu đồng. Ảnh: Truyenhinhnghean. Hàng tấn củ cải to đều, trông thích mắt. Ảnh: Truyenhinhnghean. Mùa thu hoạch củ cải trắng ở Quỳnh Lưu nhộn nhịp như trảy hội. Ảnh: Baonghean. Củ cải trắng là cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế lại khá cao so với nhiều loại cây trồng khác. Ảnh: Baonghean. Ít sâu bệnh, củ cải trắng từ khi xuống giống đến thu hoạch chỉ mất 45 ngày. Ảnh: Baonghean. Video: Công dụng làm đẹp của củ cải trắng. Nguồn: Youtube.

