Mãn nhãn sân vườn trong biệt thự bạc tỷ của các Hoa hậu Việt

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đang có một cuộc sống vương giả trong căn biệt thự 4 tầng to như cung điện tại nơi đắt đỏ nhất TP HCM. Ảnh: Vietnamnet. Trong biệt thự, Hoa hậu Giáng My tận dụng những khu vực trống để trồng hoa và rau xanh. Ảnh: FBNV. Những lúc rảnh rỗi, Hoa hậu Giáng My lại tự tay chăm sóc vườn cây của mình. Ảnh: FBNV. Tất cả những loại cây trong vườn đều do người đẹp chọn. Ảnh: FBNV. Giáng My tự nhận mình là người rất mát tay chăm sóc cây cối vì hầu hết các loại hoa trong vườn chị trồng đều trổ bông. Ảnh: FBNV. Những năm gần đây, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã rút lui khỏi showbiz, cô dành thời gian cho việc giảng dạy và tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV. Trên trang cá nhân, nàng hậu tiết lộ sở thích hàng ngày của mình đó là được chăm sóc cây cối. Ảnh: FBNV. Sống trong căn biệt thự rộng rãi, người đẹp tận dụng những khoảng đất trống để trồng cây, hoa và rau sạch quanh nhà. Ảnh: FBNV. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trồng hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: FBNV. Ngoài ra còn có cả cây ăn quả chín đỏ. Ảnh: FBNV. Trong căn biệt thự triệu đô ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương vẫn dành thời gian chăm sóc, trồng nhiều loại cây. Ảnh: FBNV. Từ một hoa hậu trở thành nông dân nghiệp dư, giờ đây vườn nhà Phạm Hương đơm hoa kết trái sum suê. Ảnh: FBNV. Hoa hậu Dương Mỹ Linh cũng khiến nhiều người ghen tỵ khi khéo khoe khu vườn đủ loại cây trái và rực rỡ hương thơm của hoa hồng trên đất Mỹ. Ảnh: FBNV. Những lúc rảnh rỗi, Dương Mỹ Linh rất thích chăm sóc cho khu vườn xanh tốt. Ảnh: FBNV Ngoài hoa hồng, Mỹ Linh còn trồng nhiều cây ăn quả đào, na táo, lê, mận…Ảnh: FBNV Video: Ngắm khu vườn nhỏ xinh trên ban công. Nguồn: VTC1

