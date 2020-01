Làng trồng đào khắp cả nước hối hả, tất bật vào vụ Tết

Từ bao đời nay, mỗi khi nói đào là người ta nghĩ ngay đến làng trồng đào Nhật Tân nức tiếng đất kinh kỳ. Nhờ thổ nhưỡng nằm ven sông Hồng, lại kế bên Tây hồ lộng gió, nên đào Nhật Tân có sắc thắm hơn cả. Ảnh: VOV. Những ngày giáp Tết, làng hoa Nhật Tân nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người chơi hoa đào tìm về chọn hoa, giới trẻ nô nức đổ về chụp ảnh Tết. Ảnh: TTXVN. Theo nhiều chủ vườn đào, ngay từ đầu tháng Chạp, làng Nhật Tân đã bắt đầu tấp nập người đến đặt mua đào sớm. Ảnh: VOV. Làng đào Đồng Dụ (xã Đặng Cương, An Dương, TP Hải Phòng) là làng đào lớn của TP. Hải Phòng, được người dân trong và ngoài thành phố ưa chuộng tìm mua và thuê về chơi Tết Nguyên đán. Ảnh: VTC. Khoảng 20 ngày trước Tết, rất nhiều gốc đào tại đây đã được người chơi đặt hàng. Ảnh: VTC. Đặng Cương nổi tiếng vì toàn trồng các gốc đào cổ thụ từ 20 năm, 40 năm, thậm chí có cây hơn 70 năm tuổi. Ảnh: VTC. Xã Kim Thành, huyện Yên Thành được xem là xứ đào phai lớn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Infonet. Từ khoảng giữa tháng 12/2019, nhiều vườn đào ở Kim Thành (Nghệ An) đã được người dân tuốt lá, tỉa cành xong xuôi. Ảnh: Infonet. Toàn xã có hàng trăm hộ dân trồng đào lâu năm với diện tích 25ha. “Đào phai Kim Thành” thường là loại đào có độ tuổi ít nhưng lại rất xum xuê nhiều hoa và có mùi hương đặc biệt. Ảnh: Infonet. Những ngày cuối năm, người dân làng đào Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) tất bật cho vụ hoa lớn nhất năm. Ảnh: VOV. Từ giữa tháng 11 âm lịch, những cây đào bích cuối cùng trong vườn được tuốt lá. Ảnh: VOV. Nếu thời tiết thuận lợi, người trồng đào nơi đây có mùa bội thu. Ảnh: Nongnghiep. Video: Đào Tết Sa Pa. Nguồn: Vietnamnet.

