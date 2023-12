Lần thứ 2 đoạt giải ngon nhất thế giới, gạo ST25 giá bán thế nào?

Vượt qua gạo Campuchia và Ấn Độ, gạo ST25 của kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua để thắng giải ở cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2023. Ảnh: Công thương Cuộc thi là một phần trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu tại Cebu Philippines do The Rice Trader tổ chức năm 2023. Ảnh: Gạo Ông Cua Đây là lần thứ hai gạo ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Lần đầu tiên, sản phẩm nhận giải là vào năm 2019. Ảnh: Vietnam+ Theo kỹ sư Hồ Quang Cua, giống gạo ST25 hiện nay (dòng 72-6) là kết quả nghiên cứu, chọn lọc bằng cách trồng thuần từng cá thể lúa, khác với ST25 đã đi thi năm 2019 (dòng 68-10). Ảnh: Vino Dòng ST25 mới không có dạng hình nổi trội bởi cây lúa thấp, hơi xiên nhưng ít đổ ngã, trổ sớm hơn 5 ngày nhưng chín cùng lúc với dòng 68-10 nên có cùng chu kỳ sinh trưởng. Hạt gạo ST25 dòng mới ngắn hơn dòng cũ khoảng 0,2mm. Ảnh: Vietnamnet Trên thị trường hiện có nhiều loại gạo ST25 được các tiểu thương mời chào với giá từ 28.000 – 40.000 đồng/kg. Đáng nói, cùng thương hiệu ST 25 nhưng đủ các loại mẫu mã bao bì khác nhau. Ảnh: Gạo ông cua ST25 Theo khảo sát tại một số cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, gạo ST25 được bán với giá từ 230.000 - 285.000 đồng/ túi (10kg). Thậm chí, trên chợ mạng có người rao bán gạo ST25 với giá 170.000 đồng/túi 10 kg. Ảnh: Facebook Trong khi đó, trên website gaoongcua.com, gạo ST25 giá 195.000 đồng/túi (5kg). Ảnh chụp màn hình Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của thương hiệu lúa ST25 cho biết, mỗi năm doanh nghiệp của ông cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 tấn gạo ST25 và được đóng gói với nhãn mác đầy đủ. Ảnh: Gaoongcua Trên bao bì có ghi thông tin tên DN Hồ Quang Trí, địa chỉ sản xuất, đồng thời gắn logo hình tam giác do Tổ chức Thương mại lúa gạo Toàn cầu chứng nhận. Đặc biệt, bao bì phải kèm 4 số điện thoại gồm của doanh nghiệp, vợ chồng ông Cua và bà Trịnh Kim Tuyến, cùng số điện thoại con gái. Ảnh: Gaoongcua Kỹ sư Hồ Quang Cua khẳng định: "Nếu không phải 4 số điện thoại đó, thì đều không phải gạo do doanh nghiệp chúng tôi sản xuất”. Ảnh: Điện máy xanh Đặc biệt, bao bì gạo ST25 chính hãng có 2 loại là hộp 2kg (phục vụ riêng cho đợt Tết) và túi 5kg. Ảnh: Gaoongcua Để tránh mua phải gạo ST25 giả, người tiêu dùng cũng nên lựa chọn những đại lý, cửa hàng gạo uy tín trên thị trường có hóa đơn mua hàng hoặc phiếu xuất kho trực tiếp từ Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí hoặc các nhà phân phối chính thức của doanh nghiệp này. Ảnh: Gạo ông cua ST25 Gạo Việt Nam ngon nhất thế giới . Nguồn: VTV24

