Lạ chưa từng có: Ve chai, đồng nát cũ hỏng "đắt hàng" trên chợ mạng

Không chỉ hoạt động mua bán theo kiểu truyền thống, hiện nay ve chai, đồng nát còn được mua bán nhộn nhịp ở các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Dân Việt. Các mặt hàng ve chai, đồng nát được rao bán theo combo với giá dao động từ 15.000 – 20.000 đồng tùy mặt hàng. Ảnh chụp màn hình. Một số đồ linh kiện điện tử hỏng cũng được rao bán như ổ cứng hỏng từ 9.000 - 20.000 đồng/chiếc, quạt tản nhiệt cũ khoảng 12.000 - 15.000 đồng/chiếc, nguồn máy tính lỗi là 30.000 - 40.000 đồng/chiếc...Ảnh chụp màn hình. Các loại vỏ, pin điện thoại lỗi, hỏng, cũ cũng được thu mua với giá 50.000 - 100.000 đồng/chiếc. Ảnh chụp màn hình. Nếu khách lấy số lượng lớn thì giá sẽ rẻ hơn và miễn phí vận chuyển. Ảnh: Shopee. Anh Hoàng (Một đấu mối thu mua phế liệu tại Thanh Trì, Hà Nội) cho biết cũng thường xuyên các hội nhóm, diễn đàn về ve chai, sắt vụn để săn những đồ bỏ đi. Ảnh: Shopee Theo anh Hoàng, nhiều người có sản phẩm lỗi mốt cũ kĩ, không có nhu cầu sử dụng tới nên cũng đăng bán với danh nghĩa là hàng đồng nát sắt vụn để thu hút khách hàng hơn tránh lãng phí. Ảnh: Shopee. Bạn Sáng (Hà Nội) chia sẻ, việc lựa chọn các linh kiện điện tử từ những mối buôn đồ cũ, đồ thanh lý trên các sàn thương mại diện tử ẩn chứa nhiều may rủi. Ảnh: Dân Việt. May mắn thì mua được đồ cũ giá "hời" vẫn sử dụng được, kém may hơn thì mua phải đồ đã hỏng hoàn toàn. Ảnh: Shopee. Vì vậy, người mua nên cực kỳ tỉnh táo để mua dược hàng như ý muốn. Ảnh: 123mua. Video: Đào thất thốn Trung Quốc ngập tràn chợ online. Nguồn: VTC1

Không chỉ hoạt động mua bán theo kiểu truyền thống, hiện nay ve chai, đồng nát còn được mua bán nhộn nhịp ở các sàn thương mại điện tử. Ảnh: Dân Việt. Các mặt hàng ve chai, đồng nát được rao bán theo combo với giá dao động từ 15.000 – 20.000 đồng tùy mặt hàng. Ảnh chụp màn hình. Một số đồ linh kiện điện tử hỏng cũng được rao bán như ổ cứng hỏng từ 9.000 - 20.000 đồng/chiếc, quạt tản nhiệt cũ khoảng 12.000 - 15.000 đồng/chiếc, nguồn máy tính lỗi là 30.000 - 40.000 đồng/chiếc...Ảnh chụp màn hình. Các loại vỏ, pin điện thoại lỗi, hỏng, cũ cũng được thu mua với giá 50.000 - 100.000 đồng/chiếc. Ảnh chụp màn hình. Nếu khách lấy số lượng lớn thì giá sẽ rẻ hơn và miễn phí vận chuyển. Ảnh: Shopee. Anh Hoàng (Một đấu mối thu mua phế liệu tại Thanh Trì, Hà Nội) cho biết cũng thường xuyên các hội nhóm, diễn đàn về ve chai, sắt vụn để săn những đồ bỏ đi. Ảnh: Shopee Theo anh Hoàng, nhiều người có sản phẩm lỗi mốt cũ kĩ, không có nhu cầu sử dụng tới nên cũng đăng bán với danh nghĩa là hàng đồng nát sắt vụn để thu hút khách hàng hơn tránh lãng phí. Ảnh: Shopee. Bạn Sáng (Hà Nội) chia sẻ, việc lựa chọn các linh kiện điện tử từ những mối buôn đồ cũ, đồ thanh lý trên các sàn thương mại diện tử ẩn chứa nhiều may rủi. Ảnh: Dân Việt. May mắn thì mua được đồ cũ giá "hời" vẫn sử dụng được, kém may hơn thì mua phải đồ đã hỏng hoàn toàn. Ảnh: Shopee. Vì vậy, người mua nên cực kỳ tỉnh táo để mua dược hàng như ý muốn. Ảnh: 123mua. Video: Đào thất thốn Trung Quốc ngập tràn chợ online. Nguồn: VTC1