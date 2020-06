Kỳ lạ 7 loại quả không hạt “giá chát”, chưa kịp về đã cháy hàng

Dù có giá bán cao gấp 150 lần quả vải thường nhưng vải không hạt Nhật Bản vẫn được chị em lùng mua vì tò mò. Quả vải không hạt to ngang loại vải thiều, khi chín chùm quả có màu đỏ rực rỡ và khi ăn có vị ngọt đậm đà. Những năm gần đây, bơ không hạt là một trong những trái cây được nhiều người yêu thích. Loại bơ này có hình dáng dài nhỏ, trọng lượng từ 1 đến 3 lạng. Nhưng đối với loại bơ này quả càng to thì tỉ lệ có hạt càng cao, quả càng nhỏ càng không có hạt. Đây là giống bơ mới được phát hiện ở Tây Nguyên nhưng chưa được trồng nhiều nên giá khá đắt từ 100.000 đến 120.000/kg. Mít không hạt không chỉ thơm ngon, ngọt sắc hơn các loại mít khách mà chúng còn không có hạt bên trong. Nhờ đó, mít không hạt cũng giá cao hơn hẳn 50.000 đồng/kg khi mua tại vườn. Na không hạt xuất xứ từ Thái Lan ngày càng phổ biến ở nước ta. Ưu điểm của giống na này là người ăn khỏi phải nhằn hạt, mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai, trái to. Tuy nhiên, na không hạt có giá bán trên thị thường từ 90.000-100.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, đắt gấp 2-3 lần so với na thường. Bưởi da xanh không hạt còn được gọi là Vua của các loại bưởi với các đặc điểm vỏ mỏng, vị thanh nước vừa phải, tươi ngon lại có giá trị dinh dưỡng cao. "Cha đẻ" của loại bưởi giá trị này là lão nông Lê Văn Hoa. Trên thị trường, bưởi da xanh không hạt Bến Tre được bán với giá 70.000 đồng/kg (loại trên 1,4kg - 2kg).Dưa hấu không hạt có ruột dưa đỏ, đẹp, không hạt, ngọt, vỏ mỏng, có mùi thơm đặc trưng, dễ bảo quản, có giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn các loại dưa bình thường. Chanh không hạt được nhiều người ưu chuộng và là mặt hàng xuất khẩu quý báu do chanh có vỏ mỏng, nước quả ít chua hơn và không có vị đắng như chanh ta. Nguồn ảnh: Internet Video: Nông dân Lâm Đồng thu tiền tỷ nhờ giống bơ khủng. Nguồn: VTC14.

Dù có giá bán cao gấp 150 lần quả vải thường nhưng vải không hạt Nhật Bản vẫn được chị em lùng mua vì tò mò. Quả vải không hạt to ngang loại vải thiều, khi chín chùm quả có màu đỏ rực rỡ và khi ăn có vị ngọt đậm đà. Những năm gần đây, bơ không hạt là một trong những trái cây được nhiều người yêu thích. Loại bơ này có hình dáng dài nhỏ, trọng lượng từ 1 đến 3 lạng. Nhưng đối với loại bơ này quả càng to thì tỉ lệ có hạt càng cao, quả càng nhỏ càng không có hạt. Đây là giống bơ mới được phát hiện ở Tây Nguyên nhưng chưa được trồng nhiều nên giá khá đắt từ 100.000 đến 120.000/kg. Mít không hạt không chỉ thơm ngon, ngọt sắc hơn các loại mít khách mà chúng còn không có hạt bên trong. Nhờ đó, mít không hạt cũng giá cao hơn hẳn 50.000 đồng/kg khi mua tại vườn. Na không hạt xuất xứ từ Thái Lan ngày càng phổ biến ở nước ta. Ưu điểm của giống na này là người ăn khỏi phải nhằn hạt, mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai, trái to. Tuy nhiên, na không hạt có giá bán trên thị thường từ 90.000-100.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, đắt gấp 2-3 lần so với na thường. Bưởi da xanh không hạt còn được gọi là Vua của các loại bưởi với các đặc điểm vỏ mỏng, vị thanh nước vừa phải, tươi ngon lại có giá trị dinh dưỡng cao. "Cha đẻ" của loại bưởi giá trị này là lão nông Lê Văn Hoa. Trên thị trường, bưởi da xanh không hạt Bến Tre được bán với giá 70.000 đồng/kg (loại trên 1,4kg - 2kg). Dưa hấu không hạt có ruột dưa đỏ, đẹp, không hạt, ngọt, vỏ mỏng, có mùi thơm đặc trưng, dễ bảo quản, có giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, cao hơn các loại dưa bình thường. Chanh không hạt được nhiều người ưu chuộng và là mặt hàng xuất khẩu quý báu do chanh có vỏ mỏng, nước quả ít chua hơn và không có vị đắng như chanh ta. Nguồn ảnh: Internet Video: Nông dân Lâm Đồng thu tiền tỷ nhờ giống bơ khủng. Nguồn: VTC14.