Hồng đá bonsai - Mốt chơi cây cảnh tiền tỷ Tết Kỷ Hợi 2019

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng thị trường cây cảnh Tết đã rất sôi động. Năm nay, cây hồng đá bonsai mới lạ được nhiều khách quan tâm. Ảnh: Vietnamnet. Theo nguồn tin trên báo Vietnamnet, hồng đá bonsai có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, có những chậu đẹp giá đến 900 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Gốc cây xù xì, thân cao khoảng 1 - 1,5 mét. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Đáng chú ý, cây hồng đá có thể chơi quả 8 tháng từ tháng 8 đến hết tháng 3 dương lịch. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Dịịp Tết là thời điểm quả hồng chín đỏ đẹp nhất trên cây. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Hồng đá rất sai nhưng quả ăn rất chua. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Cây hồng đá được nghệ nhân tạo nhiều thế độc đáo khác nhau. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Gốc to, xù xì gợi cảm giác cổ kính. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Do giá thành khá đắt nên khách thường là người có tiền mua chơi hoặc làm quà biếu. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Theo chủ vườn, điều khó nhất để tạo nên bonsai hồng đá là phải tìm được phôi đẹp gốc cổ quái. Ảnh: FB Lê Minh Maphaco. Video: Me bonsai dáng quái. Nguồn: Youtube.

