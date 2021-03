Hoa dại ở quê mọc đầy bờ rào... lên phố “đắt hàng” muốn mua cũng khó

Những ngày gần đây, trên hội nhóm của những người thích cắm hoa tươi, hồng tầm xuân trở thành loại hoa hot được nhiều người săn tìm. Hồng tầm xuân vốn là loại mọc dại ở các vùng quê, còn phải cắt bỏ vì chúng leo nhanh và cao. Tuy nhiên, ngày nay hồng tầm xuân có giá đắt gấp 2-3 lần so với các loại hoa khác. Cụ thể, hồng tầm xuân có giá khoảng 90.000/bó nhỏ, 120.000 - 150.000 đồng/bó to. Anh Duy (một người bán hoa ở Long Biên, Hà Nội) cho biết, khoảng chục ngày nay, hồng tầm xuân rất hút khách, nhiều đầu mối phải về tận vườn lấy hoặc đặt trước mới có vì thời điểm này hoa đã vào lứa cuối. Theo anh Duy, hoa hồng tầm xuân nở theo mùa, kéo dài khoảng 1 tháng, trong đó thời điểm rộ nhất thường rơi vào tháng 3 dương lịch. Ở các vùng trồng hoa, hầu hết người dân trồng hồng tầm xuân để dùng thân ghép mắt các giống hoa hồng khác do chúng có sức sống mãnh liệt. Đúng dịp rộ hoa, họ mới cắt bán. Anh Duy cho biết, mỗi ngày đổ sỉ cho khách khoảng 2.000 - 3.000 cành. Chị Trang (một người bán hoa ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thừa nhận hoa hồng tầm xuân hiện rất đắt khách. Mỗi ngày chị bán được 400-500 cành. Bạn Hương Thảo (Hà Nội) tiết lộ rất thích hồng tầm xuân vì mỗi cành chi chít nụ đua nhau nở trông thích mắt. Chỉ rộ khoảng 1 tháng nên Thảo tranh thủ đặt mua về cắm kẻo sắp hết mùa. Từ đầu tháng 3 đến nay, Thảo 3 lần đặt mua hoa hồng tầm xuân trên chợ mạng. Mỗi lần đặt phải từ 2-3 ngày mới có hàng. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Lên Đà Lạt nhờ ghé thăm vườn hồng. Nguồn: VTV24

