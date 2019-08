Hé lộ cuộc sống người em gái kín tiếng, giàu hơn Cường Đô la hàng chục lần

Trong khi Cường Đô la luôn là cái tên hot trên khắp các mặt báo với hình ảnh một doanh nhân, một dân chơi thứ thiệt sở hữu dàn siêu xe khủng thì Nguyễn Ngọc Huyền My khá im hơi lặng tiếng. Dù không giữ chức vụ chủ chốt tại QCG, cũng không nổi đình nổi đám như anh trai mình song Nguyễn Ngọc Huyền My được xem là nhân vật quan trong của Quốc Cường Gia Lai. Theo báo cáo tài chính năm 2015, Huyền My nắm 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn QCGL. Với mức cổ phiếu "khủng", số tài sản của Nguyễn Ngọc Huyền My vào khoảng hơn 193 tỷ đồng. Cô cũng lọt top 10 doanh nhân 8X giàu nhất năm 2015. Theo báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Ngọc Huyền My là cổ đông cá nhân lớn thứ 2, xếp sau Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan. Khi đọc kỹ báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai, không ít người sẽ giật mình khi thấy ảnh hưởng to lớn của Huyền My tới tập đoàn có thời rất hùng mạnh này. Cô thậm chí còn có ảnh hưởng lớn hơn cả anh trai. Em gái Cường Đô la thường xuyên xuất hiện trong các nghiệp vụ liên quan tới “dòng tiền” của Quốc Cường Gia Lai. Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2013 của Quốc Cường Gia Lai, tính tới ngày 31/12/2013, Nguyễn Ngọc Huyền My nhận tạm ứng 98,3 tỷ đồng và trả tạm ứng 71,7 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai cũng phải thu của cô khoản tiền tạm ứng lên tới 773 triệu đồng. Ngoài ra, em gái Cường Đô La còn đứng tên một số doanh nghiệp quan trọng trong hệ sinh thái Quốc Cường Gia Lai, nổi bật là CTCP Đầu tư Quốc Cường Land với vai trò phát triển và phân phối các dự án bất động sản cho Quốc Cường Gia Lai. Đứng bên cạnh nữ doanh nhân 8X là doanh nhân người Hoa và cũng là chồng cô - ông Lầu Đức Duy. Vợ chồng Lầu Đức Duy là những doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú tại Sài Gòn, nắm trong tay loạt khách sạn hạng sang ở trung tâm Quận 1 như Amena Apartment (24 Lê Thánh Tông), Khách sạn Lavender (47-49-51 Lê Anh Xuân), Lavender Boutique (200-212 Lý Tự Trọng), Khách sạn Lavender Central (208-210 Lê Thánh Tôn)... Ông Duy cùng với vợ mình cũng là một trong những chủ nợ hào phóng và quen mặt của QCG. Video: Cường Đô la sắm giày trăm triệu cho Đàm Thu Trang. Nguồn: Youtube.

