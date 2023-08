Hà Nội: Nhức nhối “nạn” lấn chiếm vỉa hè đường Lê Trọng Tấn để kinh doanh

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dọc vỉa hè tuyến đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) vấn nạn này vẫn diễn ra. Tại một số khu vực vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang bị người dân chiếm dụng để phục vụ kinh doanh làm cản trở người đi bộ, gây mất TTATGT, mất vẻ mỹ quan đô thị. Nhiều xe ô tô đỗ xếp thành hàng dài, dọc con đường nhỏ chạy song song với trục đường chính Lê Trọng Tấn, khiến diện tích lòng đường bị thu hẹp. Quán cà phê này bày bàn ghế bán hàng trên vỉa hè, chiếm dụng lòng đường làm nơi để xe của khách. Vỉa hè nằm trước cửa hàng có tên "lẩu nấm An Khánh" bị chiếm trọn làm nơi dừng đỗ xe cho khách. Nhiều đoạn vỉa hè đường Lê Trọng Tấn đang được tận dụng triệt để cho việc buôn bán. Đoạn vỉa hè đường Lê Trọng Tấn tiếp giáp địa phận Hà Đông, cũng bị người dân “nuốt trọn" làm nơi kinh doanh. Quầy bánh Trung thu di động “tái xuất” lấn chiếm vỉa hè. Cây xanh dọc vỉa hè tuyến đường này còn bị các quán bia xâm hại, quấn đèn điện trang trí xung quanh, trở thành giá treo biển quảng cáo bất đắc dĩ. Bảng quảng cáo đặt tràn lan trên vỉa hè tuyến đường. “Ma trận” bảng biển quảng cáo dọc tuyến đường trông nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

