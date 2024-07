Gà vảy cá ở Việt Nam bán giá chục triệu có gì đặc biệt?

Gà vảy cá hay gà Sebright là một giống gà quý hiếm có nguồn gốc từ nước Anh. Loài gà này, xuất hiện ở Việt Nam khoảng vài chục năm nay. Gà vảy cá rất dễ nuôi, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Gà vảy cá có kích thước nhỏ hơn cả gà ri, khi trưởng thành trọng lượng của chúng cũng chỉ khoảng 600-800 gram. Gà vảy cá có 2 màu lông phổ biến là trắng bạc và vàng đồng, trong đó gà màu vàng đồng hiếm hơn, giá cũng đắt hơn vài triệu so với gà màu trắng bạc. Điểm đặc biệt của gà vảy cá là bộ lông đẹp như tranh vẽ, từng lớp xếp chồng lên nhau nhìn hệt như lớp vảy cá. Ở mỗi chiếc lông đều có những viền trắng hoặc đen nổi bật như được vẽ thêm vào. Hoa văn vảy cá này chính là một nét độc đáo riêng mà không có giống gà nào có được. Trên thị trường, gà vảy cá có giá trị rất cao, trong đó, gà giống khoảng 1 tuần tuổi có giá khoảng 1,5 triệu đồng/con, gà vảy cá trưởng thành sẽ có giá dao động từ 5 – 10 triệu đồng/cặp. Đối với những con gà đạt giải tại các cuộc thi có thể có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Gà vảy cá chỉ đẻ khoảng 60 - 80 quả trứng mỗi năm. Một số chủng có khả năng sinh sản cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là gà vảy cá mái lại phần lớn không biết ấp trứng. Do đó, những người nuôi gà vảy cá thường dùng gà mái khác để ấp hộ trứng cho loài gà này. Bằng cách ấp trứng này, tỷ lệ trứng nở cũng cao hơn nhiều so với dùng máy ấp trứng. Ngoài ra, do gà vảy cá có sức đề kháng yếu và rất dễ bị dịch bệnh chết nên người nuôi cần phải chú ý chăm sóc cẩn thận, giữ chuồng sạch sẽ và đặc biệt là không nuôi chúng ở nơi quá lạnh. Theo giới chơi gà cảnh, gà vảy cá được coi là loài gà quý, được ví như "mỹ kê". Gà vảy cá còn tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và tài lộc nên nhiều đại gia "săn" về nuôi làm cảnh.

