Đường tình duyên “sóng gió” ít biết của đại gia Việt

Cách đây vài năm, đại gia Lê Ân khiến dư luận sững sờ khi cưới vợ trẻ kém đến 54 tuổi. Ảnh: Dân Việt Nhiều người nghi ngờ về "động cơ" thực sự của cả hai phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng "đũa lệch" này. Thế nhưng thời gian đã chứng minh họ đang sống bên nhau hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Với vị doanh nhân đã vào độ "thất thập cổ lai hy", đây có lẽ sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của ông, sau 5 lần đổ vỡ tình duyên đầy cay đắng. Ảnh: Nhadautu Đại gia Lê Ân từng chia sẻ, vợ chính thức (cũng là vợ cả) của ông, Lê Thị Ngọc L. đã chung sống với nhau có 5 mặt con. Nhưng rồi, cũng chính bà khiến ông đau đớn nhất khi bỏ rơi chồng vào thời khắc Lê Ân gặp nguy nan. Ảnh: Vietnamnet Người vợ thứ hai của đại gia Lê Ân là một phụ nữ lai Mỹ, ở với ông Lê Ân được một năm thì đi làm ăn xa và mất tích, để lại cho ông một đứa con trai. 3 bà vợ sau đó của ông đều đến rồi đi chóng vánh mà không để lại chút dấu ấn tốt đẹp đẹp nào. Ảnh: NLĐ Sau khi xuất ngũ, đại gia Dũng "lò vôi" (Huỳnh Uy Dũng) kết hôn với bà Trần Thị Tuyết và có với nhau hai con trai và con gái út. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau ngày lễ mừng thọ linh đình 10.000 khách mời của mẹ ông Dũng không lâu. Ảnh: Tiền phong Sau khi tuyên bố ly hôn với bà Tuyết, ông Huỳnh Phi Dũng đã kết hôn với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Vietnamnet Ông Dũng đã phải vượt qua bao điều tiếng của dư luận khi bị cho rằng bỏ mặc người vợ đầu tiên đồng cam cộng khổ để tìm vui duyên mới quyết định tiến tới hôn nhân. Ảnh: Dân Việt Kết quả của tình yêu sóng gió, bà Hằng sinh được cậu bé Huỳnh Hằng Hữu khôi ngô. Ảnh: Internet Trước khi có tổ ấm hạnh phúc với Phan Như Thảo, đại gia Đức An đã trải qua 3 cuộc hôn nhân dang dở. Trong đó, cuộc hôn nhân với siêu mẫu Ngọc Thuý được chú ý nhất. Cuộc hôn nhân của đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thuý nhanh tới mức chóng mặt. Chỉ sau 13 tháng chung sống, cặp đôi dắt tay nhau ra toà với vụ ly hôn ồn ào kèm theo số tiền lên tới 288 tỷ đồng Ngọc Thuý đòi chồng phải trả. Cuối năm 2013, giới giải trí rộ lên tin đồn Hoa hậu Thuỳ Dung hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Đức An. Tuy nhiên, Hoa hậu Thuỳ Dung chưa từng lên tiếng xác nhận. Ảnh: 2sao Video: Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn và chuyện chia tài sản. Nguồn: VTV24

