Đu đủ bonsai trĩu quả hút khách chơi Tết

Ngoài bưởi, quất, đào... thị trường cây cảnh Tết những năm gần đây còn xuất hiện nhiều chậu đu đủ bonsai trĩu quả trông thích mắt. Ảnh: Facebook Theo quan niệm, đu đủ thể hiện cuộc sống đầy đủ, bền vững, không thừa không thiếu. Vì thế, bonsai đu đủ được nhiều người lựa chọn trưng trong nhà dịp Tết. Ảnh: Dân trí Cây đủ đủ bonsai có tán lá rộng với hình dáng thẳng đứng hoặc nghiêng, thân sai trĩu quả vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Facebook Đu đủ bonsai có giá từ 4 - 6 triệu đồng/chậu, thậm chí có chậu giá đến hàng chục triệu, tùy kích thước và kiểu dáng. Ảnh: Dân trí Theo các nhà vườn, để cây đu đủ bonsai có thể phát triển tốt trong chậu, nhiều quả và to tròn, cần trồng bằng loại đất thịt ải hoặc đất mới chưa qua gieo trồng. Ảnh: VOV Đây là khâu kỹ thuật quan trọng, quyết định tỷ lệ sống của cây đu đủ trên chậu sau trồng. Ảnh: Dân trí Đu đủ bonsai được đánh giá đẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dáng cây, nhiều quả, quả to, đặc biệt cây phải có đầy đủ quả to, quả nhỏ, hoa và lộc. Ảnh: Vneconomy Mỗi cây từ lúc trong bầu đưa lên chậu đến khi có giá trị làm cảnh cần khoảng 7 tháng đến trên 1 năm chăm sóc. Ảnh: VOV Đu đủ bonsai có thể chơi được khoảng 1 – 2 tháng, quả chín có thể ăn bình thường. Ảnh: Vneconomy Những cây đu đủ sai trĩu quả thu hút đông đảo khách mua. Ảnh: Vneconomy

