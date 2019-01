Đột nhập nhà "khủng" giá 20 tỷ của Quách Thành Danh

Cách đây ít tháng, Quách Thành Danh bất ngờ hé lộ căn nhà mới của mình. Anh cho biết, căn nhà mới mua tặng vợ con có diện tích sử dụng 500m2, toạ lạc tại khu dân cư ở quận 7, TP.HCM. Nhà mới của Quách Thành Danh gồm 2 mặt tiền, xây dựng một trệt, hai lầu, một tầng lửng và sân thượng. Căn nhà gồm 5 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng ăn, quầy bar và phòng karaoke riêng. Biệt thự mang phong cách hiện đại với sân vườn bao quanh. Khu vực này được bảo vệ 24/24. Quách Thành Danh cho biết, căn biệt thự sau hoàn thiện có giá trị 20 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại với tông màu kem. Bên cạnh đó, căn nhà có khoảng sân vườn khá rộng được trang bị hồ bơi, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Trước đây, gia đình Quách Thành Danh sinh sống tại căn biệt thự 10 tỷ đồng được xây dựng vào năm 2009, toạ lạc tại khu dân cư phường Tân Quy, quận 7, TP HCM. Đây là cơ ngơi giọng ca "Tôi là tôi" tích góp xây dựng sau hơn 20 năm ca hát. Vì thế khi xây anh định chọn căn nhà mới 20 tỷ này làm chốn nghỉ dưỡng cuối tuần. Thế nhưng, sau đó, thấy môi trường thoáng đãng, có hồ bơi, sân cát nhân tạo... cho các con vui đùa, vợ chồng anh quyết định về đây ở hẳn. Hơn nữa ngoài 2 vợ chồng gia đình anh còn có 4 con nhỏ, 5 người giúp việc, việc dọn tới căn hộ to hơn là điều tất yếu. Giọng ca "Tôi là tôi" tâm sự: "Thú thật, nhà cửa, xe cộ... đều do tôi làm việc tạo ra. Nếu mỗi người đều có ý chí và đặt ra mục tiêu để phấn đấu thì không gì là không thể". Ngoài việc tất bật chạy show, Quách Thành Danh còn kinh doanh bất động sản và spa làm đẹp. Anh cho hay, công việc ca hát mang lại cho anh nguồn thu nhập chính nhưng anh vẫn muốn tạo cho bản thân nhiều cơ hội mới trong tương lai. Trong nhà chàng ca sĩ thiết kế một hồ cá koi. Khi không chạy show, anh thích ở nhà cho cá ăn và nhìn chúng bơi lội tung tăng, tranh nhau đớp mồi. Nội ngoại thất đều do một tay anh lựa chọn, thiết kế. Phòng ngủ của 3 cô con gái mang tông hồng ngọt ngào. Các bé được bố mẹ sắm giường, bàn học và tất cả vật dụng giống hệt nhau. Phòng ngủ của vợ chồng anh ấm cúng hơn, cuối tuần nếu thích các con có thể sang ngủ cùng bố mẹ. Quách Thành Danh rất thích nấu ăn. Khu bếp là nơi được anh chăm chút để cuối tuần rủ bạn bè về nhà "lai rai", tụ họp. Ban công nhà anh cũng trồng nhiều cây xanh. Mỗi chiều gia đình nam ca sĩ thường ra đây hóng gió, ngắm cảnh. Về đêm đây như một khu nghỉ dưỡng hơn là căn nhà. Một góc khác của biệt thự 20 tỷ của Quách Thành Danh được anh dùng làm chỗ luyện tập thể thao vừa giữ vóc dáng vừa thoải mái tinh thần.

