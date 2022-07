Nhiều năm trước, đại gia Lê Ân trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cưới vợ trẻ kém đến 54 tuổi. Khi đó, vị đại gia đã bước sang tuổi 74 còn vợ của ông - Mai Thị Mai mới tròn đôi mươi. Ảnh: Yan Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, lăn lộn đủ nghề, khối tài sản của đại gia Lê Ân ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2018. Ảnh: Internet Đại gia Lê Ân là Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng tại TP.Vũng Tàu. Ông được biết đến là người đã hiến 1.500 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện Lê Ân gồm tiền mặt và tài sản của Làng du lịch Chí Linh rộng 14ha. Ảnh: Internet Đại gia Lê Ân cũng nổi tiếng là người chiều chuộng ᴠợ. Có lần, chính taу ông lái chiếc ѕiêu хe Rollѕ-Roуce 25 tỷ đưa ᴠợ đi ăn ѕáng, có ᴠệ ѕĩ kèm theo. Ảnh: Nhadautu Không chỉ thế, ông sẵn sàng chi tới 6 tỷ đồng để sắm giường cưới cho hai vợ chồng. Ảnh: Vietnamnet Cưới được vợ trẻ, vị đại gia Vũng Tàu không ngần ngại xây nhà lầu để hưởng thụ cuộc sống. Tại thời điểm mới cưới vợ, ông đã xây biệt thự có giá gần 100 tỷ đồng trên khu đất rộng khoảng 6000 m2. Ảnh: Zing Năm 2015, đại gia Đức An kết hôn với người mẫu Phan Như Thảo - kém ông 26 tuổi. Ảnh: Dân Việt Đại gia Đức An là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Khối tài sản của vị đại gia này ở nước ngoài khiến nhiều người choáng váng. Ảnh: Dân Việt Ông xã Phan Như Thảo có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỷ đồng); một bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); một bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng. Ảnh: Internet Ngoài ra, đại gia Đức An cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California... Còn ở Việt Nam, vị đại gia này sở hữu hàng loạt bất động sản trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam. Ảnh: Tintuconline Tại Đà Lạt, đại gia Đức An tậu 2 căn biệt thự trị giá vài chục tỷ đồng tặng vợ. Ảnh: FBNV Gần đây nhất, đại gia Đức An đã hoàn thành căn biệt thự đồ sộ hơn 580 m2 ven biển Ninh Phước khiến ai nấy đều trầm trồ. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An còn sở hữu căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP.HCM trị giá tới 45 tỷ đồng. Ảnh: Internet Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Nhiều năm trước, đại gia Lê Ân trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cưới vợ trẻ kém đến 54 tuổi. Khi đó, vị đại gia đã bước sang tuổi 74 còn vợ của ông - Mai Thị Mai mới tròn đôi mươi. Ảnh: Yan Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, lăn lộn đủ nghề, khối tài sản của đại gia Lê Ân ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2018. Ảnh: Internet Đại gia Lê Ân là Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng tại TP.Vũng Tàu. Ông được biết đến là người đã hiến 1.500 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện Lê Ân gồm tiền mặt và tài sản của Làng du lịch Chí Linh rộng 14ha. Ảnh: Internet Đại gia Lê Ân cũng nổi tiếng là người chiều chuộng ᴠợ. Có lần, chính taу ông lái chiếc ѕiêu хe Rollѕ-Roуce 25 tỷ đưa ᴠợ đi ăn ѕáng, có ᴠệ ѕĩ kèm theo. Ảnh: Nhadautu Không chỉ thế, ông sẵn sàng chi tới 6 tỷ đồng để sắm giường cưới cho hai vợ chồng. Ảnh: Vietnamnet Cưới được vợ trẻ, vị đại gia Vũng Tàu không ngần ngại xây nhà lầu để hưởng thụ cuộc sống. Tại thời điểm mới cưới vợ, ông đã xây biệt thự có giá gần 100 tỷ đồng trên khu đất rộng khoảng 6000 m2. Ảnh: Zing Năm 2015, đại gia Đức An kết hôn với người mẫu Phan Như Thảo - kém ông 26 tuổi. Ảnh: Dân Việt Đại gia Đức An là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Khối tài sản của vị đại gia này ở nước ngoài khiến nhiều người choáng váng. Ảnh: Dân Việt Ông xã Phan Như Thảo có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỷ đồng); một bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); một bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng. Ảnh: Internet Ngoài ra, đại gia Đức An cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California... Còn ở Việt Nam, vị đại gia này sở hữu hàng loạt bất động sản trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam. Ảnh: Tintuconline Tại Đà Lạt, đại gia Đức An tậu 2 căn biệt thự trị giá vài chục tỷ đồng tặng vợ. Ảnh: FBNV Gần đây nhất, đại gia Đức An đã hoàn thành căn biệt thự đồ sộ hơn 580 m2 ven biển Ninh Phước khiến ai nấy đều trầm trồ. Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An còn sở hữu căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP.HCM trị giá tới 45 tỷ đồng. Ảnh: Internet Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24