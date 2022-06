Dinh thự bề thế của 2 đại gia nức tiếng Nam Bộ xưa

Chú Hoả - Hứa Bổn Hoà là một trong những đại gia Sài Gòn cuối thế kỷ 19. Nhờ tài làm kinh tế, ông có cơ nghiệp khổng lồ và là “trùm” bất động sản Nam Kỳ với hơn 20.000 căn nhà mặt tiền khắp Sài Gòn. Ảnh: Internet Những năm cuối đời, chú Hoả muốn có một căn nhà cho toàn bộ con cháu chung sống nhưng chưa thực hiện. Sau này, con cháu Chú Hỏa quyết định làm dinh thự này để hoàn thành mong muốn của ông. Ảnh: Qqpdesign Tọa lạc tại số 97A Phó Đức Chính, quận 1 (TP HCM), dinh thự hiện là trụ sở của Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Nhà cao 4 tầng, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép. Ảnh: Qqpdesign Toà nhà có bố bố cục đăng đối, gồm 2 dãy nhà ngang và 2 dãy nhà dọc khép kín tạo thành một giếng trời ở giữa. Ảnh: Qqpdesign Công trình là sự kết hợp hài hoà phong cách kiến trúc Đông – Tây. Ảnh: Báo pháp luật Cầu thang dinh thự được lát đá cẩm thạch có lan can sắt uốn duyên dáng. Đặc biệt, trong nhà còn có một thang máy cổ. Ảnh: Qqpdesign Do quy mô lớn với nhiều phòng ốc nên người Sài Gòn còn gọi dinh thự của chú Hỏa là căn nhà 99 cửa. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là con số tượng trưng. Số cửa thực tế của tòa nhà có thể còn nhiều hơn. Ảnh: Qqpdesign Dinh thự của Công tử Bạc Liêu Trầnh Trinh Huy tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu, được xây dựng từ năm 1917 đến năm 1919. Ảnh: Lao động Dù đã xây dựng từ lâu nhưng do thiết kế hiện đại, nên nhìn bên ngoài dinh thự "Công tử Bạc Liêu" vẫn rất sang trọng. Ảnh: Thamhiemmekong Căn biệt thự do kĩ sư người Pháp thiết kế, hầu hết vật liệu xây dựng được mang từ Paris về. Ảnh: Thamhiemmekong Nhiều chi tiết, vật liệu, đồ nội thất trong nhà được nhập khẩu từ Pháp như bù long, ốc vít...Ảnh: Thamhiemmekong Bộ trường kỷ ngũ sơn sang trọng, nổi bật trong phòng tiếp khách. Ảnh: Lao động Cầu thang lên tầng hai được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm 3 đoạn, mỗi đoạn 9 bậc tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu. Ảnh: Thamhiemmekong Đến nay, dinh thự đã hơn trăm tuổi song những giá trị kiến trúc, nghệ thuật vẫn không bị “lạc hậu” so với thời thế mà trái lại, càng trở nên quý giá. Ảnh: Thamhiemmekong Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

