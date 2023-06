Điều đặc biệt trên siêu du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas đã hoàn thiện quá trình xây dựng tại xưởng đóng tàu ở Phần Lan và thực hiện hành trình đầu tiên vào vùng nước mở trong cuộc thử nghiệm trên biển trước khi giao hàng vào tháng 10 tới. Ảnh: Telegraph Du thuyền khổng lồ này dài 365 m và nặng khoảng 250.800 tấn. Ảnh: Thenationalnews Khi ra khơi trên vùng biển Caribe vào tháng 1/2024, siêu du thuyền có khả năng chở khoảng 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn. Ảnh: Thenationalnews Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thuyền là công viên nước lớn nhất trên biển. Ảnh: Royal Caribbean International Công viên nước này có kỷ lục 6 máng trượt nước, 7 hồ bơi và 9 xoáy nước. Ảnh: Thenationalnews Trên du thuyền còn có thác nước cao 16 mét, bức tường leo núi, quán bar, và khu phố "Central Park" lấy cảm hứng từ công viên đô thị nổi tiếng của Thành phố New York. Ảnh: Thenationalnews Du thuyền có 2.805 phòng, trọng tâm của con tàu là các kỳ nghỉ kiểu gia đình. Ảnh: Thenationalnews Ngôi nhà phố 3 tầng dành cho gia đình có hệ thống cầu trượt, rạp chiếu phim và karaoke. Ảnh: Thenationalnews Căn nhà phố có lối đi riêng vào khu phố thân thiện với gia đình. Ảnh: Thenationalnews Câu lạc bộ bãi biển Hideaway có bể bơi vô cực lơ lửng đầu tiên trên biển. Ảnh: Thenationalnews Trong phòng có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Ảnh: Thenationalnews Góc dành riêng cho trẻ em, cách xa phòng ngủ chính. Ảnh: ThenationalnewsCó gì đặc biệt ở siêu du thuyền gần 12 ngàn tỉ của tài phiệt Nga

