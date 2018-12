Điểm danh sếp ngân hàng “ngã ngựa” trong năm 2018

Ngày 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 2 cấp dưới về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV. Ảnh: BIDV. Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Hà Nội. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 9/2016, ông Hà có 35 năm gắn bó với ngân hàng BIDV. Ảnh: Lao động. Ông Trần Bắc Hà được xác định có liên quan tới đại án Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Sacombank, với 2 tư cách: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, là người làm chứng và đại án Phạm Công Danh xảy ra tại VNCB. Ảnh: Rfa. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết nhiều tài sản đứng tên cá nhân hay doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà đang bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: Moitruongdothi. Trong số đó có khu resort 4 sao Hoàng Gia do Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn sở hữu. Ảnh: Viettimes. Hai người bị bắt giam cùng ông Trần Bắc Hà là Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Ảnh: Bộ Công an. Ông Trần Lục Lang được coi là cấp dưới thân tín của ông Trần Bắc Hà. Trước khi bị bắt, ông Lang vẫn giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách quản trị rủi ro của BIDV. Ảnh: Vietnamfinance. Giữ chức vụ quan trọng tại ngân hàng BIDV xong ông Lang lại “dính” nhiều sai phạm. Tháng 5/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lang cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng thời, ông Lang cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Ảnh: BizLive. Trong khi đó, ông Kiều Đình Hòa - nguyên Giám đốc chi nhánh BIDV Hà Tĩnh là người liên quan trực tiếp đến việc tài trợ vốn cho dự án chăn nuôi bò Bình Hà tại Hà Tĩnh. Ảnh: Lao động. Đầu năm 2018, câu chuyện nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh TP HCM chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiết gửi tiết kiệm của khách hàng rồi trốn ra nước ngoài khiến dư luận vô cùng xôn xao. Ảnh: Vietnamnet. Nạn nhân là bà Chu Thị Bình. Bà Bình đã giao dịch gửi tiết kiệm tại Eximbank TP HCM hơn 300 tỷ đồng. Toàn bộ các giao dịch với bà Bình từ trước đến đầu tháng 2/2017 đều do ông Lê Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Eximbank TP.HCM trực tiếp thực hiện. Ảnh: Dân Việt. Lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình, ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên ngân hàng đến nhà riêng của bà để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi. Bằng thủ đoạn này, ông Hưng đã chiếm đoạt số tiền 245 tỷ của bà Bình. Hiện Lê Nguyên Hưng đã bỏ trốn ra nước ngoài và đang bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã. Ảnh: Internet. Trong kỳ họp 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ 10/9 đến 12/9, Ủy ban đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Luật - Phó trưởng Ban Giám sát Tập đoàn tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Ảnh: Vietcombank. Nguyên nhân là do những vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Luật đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong việc phê duyệt cấp tín dụng và cho doanh nghiệp vay vốn. Điều này đã khiến Vietcombank Hà Nội có nợ xấu với số tiền lớn. Ảnh: Vietcombank. Trong số 13 người bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ trong buổi "tiệc" ma túy vào tối ngày 21/12 vừa qua có ông Tô Hữu Tài - Phó giám đốc chi nhánh Agribank huyện Hương Khê. Ảnh: Người lao động. Đến ngày 22/12/2018, Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II đã có Quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tô Hữu Tài để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ảnh: Baohatinh. Video: Đại án nghìn tỷ, ông Trần Bắc Hà khai gì? Nguồn: VTC1.

