Dâu Bạch Tuyết 2 triệu/ kg: Ăn bổ béo gì... có nên mua?

Những ngày giữa tháng 6, du khách đến Đà Lạt đều tỏ ra ngạc nhiên và thích thú trước loại dâu tây Bạch Tuyết lần đầu trồng thành công ở Đà Lạt. Ảnh: Dân Việt. Dù có mức giá lên tới 2 triệu đồng/kg nhưng loại dâu tây trắng muốt này lại không dễ để tìm mua. Ảnh: Mia Fruits. Giống dâu tây Bạch Tuyết trồng tại Đà Lạt được xách tay về từ Nhật Bản. Ảnh: Dân Việt. Từ khi trồng đến khi cây dâu Bạch Tuyết cho thu hoạch mất từ 45 – 60 ngày. Ảnh: Facebook. Toàn bộ dâu tây Bạch Tuyết đều được trồng trong nhà kính, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn sinh học. Ảnh: Dân Việt. Thêm nữa, dâu Bạch Tuyết còn được trồng trên giá thể xơ dừa đã qua xử lý vi khuẩn. Ảnh: Dân Việt. Một lý do nữa khiến dâu Bạch Tuyết Đà Lạt đắt đỏ là tỉ lệ trái chỉ bằng 20% so với giống dâu tây đỏ. Mỗi bụi chỉ cho từ 2- 3 trái trong khi mỗi bụi dâu tây đỏ loại A cho từ 10 - 15 trái. Ảnh: Zing. Dù là giống dâu ngoại nhập về Đà Lạt nhưng chất lượng và mẫu mã dâu Bạch Tuyết không thua kém gì ở Nhật Bản. Ảnh: Foody. Những quả dâu tây Bạch Tuyết Đà Lạt có màu trắng hồng, vị khá ngọt và rất thơm. Ảnh: Yan. Tuy nhiên, giống dâu Bạch Tuyết này khá mềm. Nếu muốn vận chuyển hay làm quả sẽ phải gói rất cẩn thận. Ảnh: Facebook. Video: Dâu tây Bạch Tuyết giá 200k/quả ở Nhật Bản. Nguồn: VTC14.

