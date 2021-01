Đào thất thốn "nằm" điều hòa, đeo khóa chống trộm... giá như nào?

Đào thất thốn (còn được gọi đào tiến vua) là loại đào cổ, hiếm có, phải trồng đến năm thứ 3 mới bắt đầu đơm hoa. Ảnh: VTV. Là loại cây cảnh khó tính, nếu đúng theo nhịp sinh trưởng thì đào thất thốn chỉ ra hoa dịp rằm tháng Giêng, hoặc vài năm mới ra hoa đúng dịp tết một lần. Ảnh: Tiền phong. Vì thế, để cây đào thất thốn nở hoa đúng dịp Tết, nhà vườn ở Nhật Tân (Hà Nội) phải di chuyển những gốc đào quý vào phòng có trang bị điều hòa 2 chiều để chủ động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Ảnh: Vietnamnet Một cây đào thất thốn đủ tiêu chuẩn đến tay người chơi phải mất từ 10 - 20 năm. Ảnh: VOV. Cây càng nhiều tuổi thì dáng cây, màu hoa và sự phát triển càng ổn định. Ảnh: Tiền phong. Không giống với nhiều loại đào khác, đào thất thốn mang sở hữu vẻ đẹp cổ xưa, cả gốc và thân đào đều sùi phồng. Ảnh: VOV. Trong đó, có những u, mấu xù xì hằn lên cây đào. Ảnh: Lao động.Hoa đào Thất Thốn màu đỏ thắm, bền lâu. Hoa nở có những bông to đường kính lên tới 4 – 5 cm. Ảnh: Tiền phong Những bông hoa kép có thể có tới 30 - 50 cánh/bông. Ảnh: VOV. Cũng bởi chăm sóc kỳ công nên trung bình một gốc đào thất thốn được bán với giá vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng. Ảnh: VOV. Do giá mỗi cây hàng chục triệu đồng, thậm chí có những chủ vườn phải "đeo" dây thép có ổ khóa khi đưa ra chợ hoa tết. (Ảnh Phan Hậu/Thanh Niên) Do có giá trị rất cao nên chủ yếu đào thất thốn sẽ được khách hàng thuê về chơi Tết chứ không mua hẳn. Giá thuê từ 10 - 40 triệu đồng. Ảnh: Lao động. Video: Nghệ nhân trẻ làng Nhật Tân với cây đào Thất Thốn. Nguồn: HANOITV

