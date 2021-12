Đào Nhật Tân, bưởi cảnh “nô nức” xuống phố ngóng khách đón Tết 2022

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đầu tiên đã được bày bán và thu hút khách hàng. Ảnh: Plo Nhiều người ngang qua khu chợ Quảng An cảm thấy xao xuyến khi Tết đã cận kề. Ảnh: Dân Việt Dù chưa đến đúng vụ, song thời điểm này vẫn có đủ loại đào phai, đào bích...loại cánh đơn và cả cánh kép. Ảnh: Dân Việt Các tiểu thương cho biết, đào bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Plo. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá đào năm nay thấp hơn năm ngoái một chút, dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/cành, tuỳ vào kích thước. Ảnh: Dân Việt Một số cành đào to hoặc được uốn, tạo dáng có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Không chỉ đào Nhật Tân, trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đã xuất hiện hàng loạt cây bưởi cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân. Ảnh: Đaioanket Năm nay, giá bưởi cảnh cũng có xu hướng giảm so với năm ngoái. Mỗi cây có giá từ 8-60 triệu, tùy vào độ tuổi, kiểu dáng, kích cỡ...Ảnh: Đaidanket Năm nay, giá bưởi cảnh cũng có xu hướng giảm so với năm ngoái. Mỗi cây có giá từ 8-60 triệu, tùy vào độ tuổi, kiểu dáng, kích cỡ...Ảnh: Đaidanket Ngoài ra, chanh tứ quý - dòng cây cảnh lần đầu xuất hiện trong vụ mùa Tết cũng được bày bán với giá từ 5-6 triệu đồng. Ảnh: Lao động Với kiểu dáng đẹp, giá hợp lý, chanh tứ quý cũng thu hút nhiều khách đặt mua. Ảnh: Daidoanket Những cành hoa lê trắng cũng được đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai xuống phố phục vụ người dân thủ đô chơi Tết sớm. Ảnh: Báo tin tức. Cành lê nhỏ giá từ 300.000 - 500.000 đồng, trong khi cành lớn có giá từ 1 - 4 triệu đồng/cành. Ảnh: Báo tin tức Video: Xu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

