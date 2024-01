Đại gia Việt và những lần vào bếp gây xôn xao

Sau khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh dành trọn thời gian để dưỡng thai và chăm sóc gia đình. Series clip cơm nhà của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, trong clip mới đây, Shark Bình trực tiếp nướng thịt để vợ làm bún chả. Ảnh chụp màn hình Nam doanh nhân vừa nướng thịt vừa nhún nhảy theo nhạc. Ảnh chụp màn hình Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến dân mạng xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình Là doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh nhưng đại gia Đức An vẫn vào bếp để tự tay nấu ăn cho vợ, con. Ảnh: FBNV Vừa qua, Phan Như Thảo chia sẻ chia sẻ hình ảnh đại gia Đức An bận rộn làm bánh pancake dâu tây cho bé Bồ Câu. Ảnh: FBNV Để chiều con gái, đại gia Đức An không ngại xắn tay áo vào làm bánh ngọt. Ảnh: FBNV Trước đó, Phan Như Thảo từng nhiều lần đăng tải ảnh ông xã vào bếp. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, đại gia Cường Đô La chia sẻ loạt ảnh tự tay đứng bếp trong khu vực nấu nướng của một nhà hàng thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: FBNV Đại gia phố núi tất bật trong gian bếp. Ảnh: FBNV Ông xã Đàm Thu Trang trổ tài thái thịt bò khá đều tay. Ảnh: FBNVTỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Sau khi kết hôn với Shark Bình, Phương Oanh dành trọn thời gian để dưỡng thai và chăm sóc gia đình. Series clip cơm nhà của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý, trong clip mới đây, Shark Bình trực tiếp nướng thịt để vợ làm bún chả. Ảnh chụp màn hình Nam doanh nhân vừa nướng thịt vừa nhún nhảy theo nhạc. Ảnh chụp màn hình Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến dân mạng xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình Là doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh nhưng đại gia Đức An vẫn vào bếp để tự tay nấu ăn cho vợ, con. Ảnh: FBNV Vừa qua, Phan Như Thảo chia sẻ chia sẻ hình ảnh đại gia Đức An bận rộn làm bánh pancake dâu tây cho bé Bồ Câu. Ảnh: FBNV Để chiều con gái, đại gia Đức An không ngại xắn tay áo vào làm bánh ngọt. Ảnh: FBNV Trước đó, Phan Như Thảo từng nhiều lần đăng tải ảnh ông xã vào bếp. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, đại gia Cường Đô La chia sẻ loạt ảnh tự tay đứng bếp trong khu vực nấu nướng của một nhà hàng thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: FBNV Đại gia phố núi tất bật trong gian bếp. Ảnh: FBNV Ông xã Đàm Thu Trang trổ tài thái thịt bò khá đều tay. Ảnh: FBNV Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24