“Cười vỡ bụng” những lý do kỳ quặc khiến máy bay phải hạ cánh

Ngày 5/9, hãng tin Channel News Asia cho hay, chuyến bay số hiệu DL194 của hãng hàng không Delta Air Lines trên hành trình từ thành phố Atlanta, Mỹ tới thành phố Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 1/9 đã quay đầu sau khi cất cánh được khoảng 50 phút. Ảnh: Getty Khoảng một giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay tại Atlanta. Băng ghi âm quá trình trao đổi giữa phi công điều khiển máy bay với kiểm soát không lưu đã được đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, phi công cho biết, một hành khách đã tiêu chảy suốt chuyến bay nên phải quay trở lại Atlanta. Ảnh: iStock Một phi công của Transylvania Airlines, bay từ Dubai đến Amsterdam, đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi xảy ra xô xát vì một hành khách bị đầy hơi liên tục. Ảnh: Tripadvisor Một chuyến bay của Aeroméxico buộc phải hạ cánh rất nhanh sau khi một con rắn trốn theo tàu trượt ra khỏi ngăn phía trên và chui vào cabin. Ảnh: Airline Weekly Theo Yourmileagemayvary, đã có hơn một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh vì va phải một con chim (hoặc con chim đâm vào máy bay). Ảnh: Popular Mechanics Năm 2011, Gerard Depardieu - nam diễn viên người Pháp đi tiểu vào một cái chai khi máy bay chuẩn bị cất cánh từ Paris đến Dublin. Không may, cái chai đã bị tràn ra sàn. Máy bay phải quay đầu và nam diễn viên bị đuổi khỏi máy bay. Ảnh: Abroad with Ash Một nam hành khách mang theo hàng ngàn con ong mật lên chuyến bay của hãng American Airlines từ Dallas (Mỹ) đi Frankfurt (Đức) khiến chuyến bay bị hoãn lại. Ảnh: BI Chuyến bay của hãng hàng không American Eagle rời sân bay Kennedy, Mỹ đã phải quay trở lại nơi xuất phát vì 2 tiếp viên trong phi hành đoàn cãi vã và nói rằng không thể làm việc cùng nhau. Ảnh: BI Trong khoang hạng nhất của hãng hàng không Qantas từ Los Angeles đến Úc, một hành khách yêu cầu bộ đồ ngủ cỡ lớn và nói rằng sẽ xuống máy bay nếu yêu cầu của mình không được đáp ứng. Cuối cùng, phi hành đoàn buộc phải cho hành khách xuống. Vì sự việc này chuyến bay bị chậm 30 phút. Ảnh: Moneycontrol Chuyến bay của hãng Delta Air Lines từ Minnesota đến Los Angeles bị chậm do phải hạ cánh khẩn cấp vì bồn cầu trên máy bay bị hỏng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thể tìm ra thủ phạm làm hỏng bồn cầu. Ảnh:

Wheelchair Travel Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

