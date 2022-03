Có gì trong nhà vườn rộng 20.000 m2 ở Đồng Nai của Minh Hằng?

Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16, đến nay Minh Hằng đã có được khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài căn biệt thự to như lâu đài và căn hộ gần 20 tỷ ở TP HCM, nữ ca sĩ còn sở hữu vườn rộng hơn 20.000 m2 ở Đồng Nai. Với diện tích đất rộng lớn, Minh Hằng trồng nhiều rau củ, cây ăn trái như dừa, mận, bầu, bí, nha đam... Minh Hằng tiết lộ cây xanh trong vườn đều có hệ thống tưới nước tự động. Do ở đây là nước nợ nên mỗi tháng ca sĩ Minh Hằng phải mua nước để chuyển vào tưới cho cây ăn quả. Đặc biệt, Minh Hằng không bón nhiều thuốc trừ sâu. Nữ ca sĩ khoe thành quả hái mận trong vườn. Ở giữ khu vườn của Minh Hằng còn có cả một hồ rộng để thả cá. Nữ ca sĩ còn nuôi khá nhiều gà. Được biết, đây là chốn nghỉ ngơi lý tưởng của Minh Hằng và gia đình.

Cách thành phố không xa nên nữ ca sĩ có thể tự lái xe ô tô đến và sau đó di chuyển bằng ghe để vào sân vườn của mình. Do diện tích lớn nên Minh Hằng phải thuê 2 người quán xuyến và trông nom. Nguồn ảnh: chụp màn hình Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16, đến nay Minh Hằng đã có được khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài căn biệt thự to như lâu đài và căn hộ gần 20 tỷ ở TP HCM, nữ ca sĩ còn sở hữu vườn rộng hơn 20.000 m2 ở Đồng Nai. Với diện tích đất rộng lớn, Minh Hằng trồng nhiều rau củ, cây ăn trái như dừa, mận, bầu, bí, nha đam... Minh Hằng tiết lộ cây xanh trong vườn đều có hệ thống tưới nước tự động. Do ở đây là nước nợ nên mỗi tháng ca sĩ Minh Hằng phải mua nước để chuyển vào tưới cho cây ăn quả. Đặc biệt, Minh Hằng không bón nhiều thuốc trừ sâu. Nữ ca sĩ khoe thành quả hái mận trong vườn. Ở giữ khu vườn của Minh Hằng còn có cả một hồ rộng để thả cá. Nữ ca sĩ còn nuôi khá nhiều gà. Được biết, đây là chốn nghỉ ngơi lý tưởng của Minh Hằng và gia đình.

Cách thành phố không xa nên nữ ca sĩ có thể tự lái xe ô tô đến và sau đó di chuyển bằng ghe để vào sân vườn của mình. Do diện tích lớn nên Minh Hằng phải thuê 2 người quán xuyến và trông nom. Nguồn ảnh: chụp màn hình Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24