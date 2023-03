Chồng thiếu gia sắp cưới của Linh Rin giàu cỡ nào?

Thông tin về đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn diễn ra trong tháng 3 này đang là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV Đáng chú ý, Linh Rin tiết lộ vợ chồng cô sẽ mang gần 200kg hành lý sang Philippines - nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV Linh Rin từng là một trong những hot girl nổi tiếng xuất hiện cùng thời với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn hay Hà Lade. Trong khi đó, Phillip Nguyễn được biết đến là con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với người vợ đầu tiên. Ảnh: FBNV Phillip Nguyễn là doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất định với công chúng khi từng là người đại diện mời Ariana Grande cùng cặp đôi DJ The Chainsmokers về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: IPPG Tại IPPG, Phillip Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phát triển dự án, đồng thời là CEO của IPP Travel Retail - phụ trách mảng Kinh doanh Dịch vụ Phi Hàng Không, bao gồm: cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay. Ảnh: FBNV Phillip Nguyễn được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike và hiện là đại diện lớn nhất của thương hiện Nike tại Việt Nam. Ảnh; SuckhoedoisongChồng sắp cưới của Linh Rin cũng là người sáng lập dự án chạy việt dã "Color Me Run", lần đầu tiên với gần 15.000 người tham dự. Ảnh: Yan Ngoài ra, Phillip Nguyễn còn tự thành lập doanh nghiệp riêng và đang điều hành cùng một lúc 4 công ty như công ty sự kiện Pulse Active và Cooper & Co chuyên thiết kế suit và đồng phục cao cấp. Ảnh; FBNV Là một thiếu gia xuất thân trong gia đình "danh gia vọng tộc" nên những món quà Phillip Nguyễn dành tặng cho bạn gái sẽ có độ xa xỉ nhất định. Ảnh: FBNV Linh Rin từng hạnh phúc chia sẻ món quà xa xỉ Phillip Nguyễn tặng là chiếc đồng hồ Rolex trị giá 350 triệu đồng. Ảnh: FBNV Video: Siêu đám cưới của Linh Rin - Phillip Nguyễn dần được hé lộ

Thông tin về đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn diễn ra trong tháng 3 này đang là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV Đáng chú ý, Linh Rin tiết lộ vợ chồng cô sẽ mang gần 200kg hành lý sang Philippines - nơi tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV Linh Rin từng là một trong những hot girl nổi tiếng xuất hiện cùng thời với Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn hay Hà Lade. Trong khi đó, Phillip Nguyễn được biết đến là con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với người vợ đầu tiên. Ảnh: FBNV Phillip Nguyễn là doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất định với công chúng khi từng là người đại diện mời Ariana Grande cùng cặp đôi DJ The Chainsmokers về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: IPPG Tại IPPG, Phillip Nguyễn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phát triển dự án, đồng thời là CEO của IPP Travel Retail - phụ trách mảng Kinh doanh Dịch vụ Phi Hàng Không, bao gồm: cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán lẻ và quảng cáo thương mại tại các sân bay. Ảnh: FBNV Phillip Nguyễn được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như: Christian Dior, Channel, Zara, Lancome, Nike và hiện là đại diện lớn nhất của thương hiện Nike tại Việt Nam. Ảnh; Suckhoedoisong Chồng sắp cưới của Linh Rin cũng là người sáng lập dự án chạy việt dã "Color Me Run", lần đầu tiên với gần 15.000 người tham dự. Ảnh: Yan Ngoài ra, Phillip Nguyễn còn tự thành lập doanh nghiệp riêng và đang điều hành cùng một lúc 4 công ty như công ty sự kiện Pulse Active và Cooper & Co chuyên thiết kế suit và đồng phục cao cấp. Ảnh; FBNV Là một thiếu gia xuất thân trong gia đình "danh gia vọng tộc" nên những món quà Phillip Nguyễn dành tặng cho bạn gái sẽ có độ xa xỉ nhất định. Ảnh: FBNV Linh Rin từng hạnh phúc chia sẻ món quà xa xỉ Phillip Nguyễn tặng là chiếc đồng hồ Rolex trị giá 350 triệu đồng. Ảnh: FBNV Video: Siêu đám cưới của Linh Rin - Phillip Nguyễn dần được hé lộ