Chớm hè, ve sầu non nửa triệu đồng/kg bán đầy chợ mạng

Những ngày gần đây, ve sầu non được rao bán nhiều trên chợ mạng với mức giá dao động từ 299.000 - 500.000 đồng/kg. Chị Yến (một người bán hàng online) cho biết, năm nào cũng vậy, ve sầu non đầu vụ bao giờ cũng cao hơn chính vụ. Thời điểm này, ve sầu non mới bắt đầu nên số lượng hạn chế. Theo chị Yến, không phải ngày nào cũng có ve sầu non để bán. Tôi thường nhận đơn đặt hàng trước sau đó mới nhờ dân gom, đủ số lượng sẽ giao cho khách. Lý giải về mức giá cao ngất ngưởng, người bán cho biết, ve sầu không có quanh năm mà chỉ xuất hiện từ đầu tháng 5 đến tháng 7. Bên cạnh đó, người bắt ve chỉ chọn những con ở giai đoạn nhộng, còn non và chưa mọc cánh. Vê sầu thường lột xác trong đêm nên thợ săn phải canh đúng thời điểm để bắt được loại nhộng ngon nhất. Ve sầu non ăn sẽ ngon và ngậy, người làm đã sơ chế và đóng gói hút chân không, cấp đông. Khách mua về chỉ cần rửa sạch và chế biến. Ve sầu non có thể chế biến thành nhiều món ngon như ve sầu rang lá chanh, tẩm bột hay chiên giòn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, người bị dị ứng với côn trùng, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người có nguy cơ mắc bệnh gút không được ăn ve sầu. Lý do là ve sầu sống trong môi trường đất nên có nguy cơ nhiễm và bị nấm ký sinh cao, trong đó có một số loại nấm gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nguồn ảnh: Facebook

