Choáng với thú “tiêu tiền như nước” của các tiểu thư 10X Việt

Tôn Nữ Anh Vân (19 tuổi, sống tại Mỹ) được biết đến như một tiểu thư giàu có với nhiều quần áo, phụ kiện đắt đỏ như túi xách, giày dép đến từ thương hiệu xa xỉ. Cô nàng chứng tỏ độ chịu chơi khi sở hữu chiếc túi Gucci Supreme Dionysus trị giá 2.290 USD. Mẫu túi Louis Vuitton New Wave trên tay Anh Vân có giá lên tới 3.200 USD. Không kém hội con nhà giàu quốc tế, Anh Vân từng thử trào lưu "ngã sấp mặt" khi bước xuống siêu xe quanh loạt đồ toàn là hàng hiệu xa xỉ. Tiểu thư 10X thường "thả dáng" bên xe sang và mua sắm toàn đồ thời trang đắt tiền. Từ khi xuất hiện trên Instagram, tiểu thư 10X Quảng Bình Hoàng Kiều Yến được nhiều người chú ý cuộc sống xa hoa không thua kém bất cứ rich kid nào. Kiều Yến chính thức "ra mắt" "Hội con nhà giàu Việt Nam" theo cách không thể ngoạn mục hơn: đội nón lá, ăn mặc giản dị nhưng xách túi hiệu và đứng bên chiếc xe Cadillac đẳng cấp. Sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, 10x Quảng Bình thường xuyên được tận hưởng những chuyến du lịch xa hoa. Mỗi năm, cô nàng khám phá 3-4 quốc gia khác nhau. Cô nàng còn sở hữu rất nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền. Sinh năm 2000 tại Hà Nội, Amee (tên thật là Trần Huyền My) một giọng ca trẻ đầy triển vọng của giới giải trí Việt. Không chỉ sở hữu chất giọng ngọt ngào, Amee còn thuộc hội con nhà giàu thứ thiệt. Cô là con gái trong một gia đình có 3 anh em, làm nghề kinh doanh nội thất tại Hà Nội. Những bức ảnh chụp đời thường cho thấy Amee có một cuộc sống vô cùng sung túc khi thường xuyên check in ở những địa điểm sang chảnh, đồ hiệu "ngập mặt" và thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Nguồn ảnh: Instagram. Video: Tiểu sử Joyce Phạm: Ái nữ xinh đẹp, giỏi giang của đại gia Minh Nhựa. Nguồn: Youtube

