Chợ cá Yên Sở "lo ế" trước ngày cúng ông Công, ông Táo

Chiều ngày 1/2 (tức 22 tháng Chạp), theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, tại chợ cá Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) dù chưa đến giờ cao điểm nhưng có khá đông tiểu thương và người dân đến tìm mua cá chép cúng ông Công, ông Táo. Theo tín ngưỡng cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân cưỡi cá chép về trời. Do vậy, cá chép đỏ được coi là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp. Chính vì thế, việc lựa các con cá đều, khỏe để bày lên ban thờ cúng được nhiều gia đình chú trọng. Theo khảo sát của PV tại chợ cá Yên Sở, nơi đây có hai loại cá chép được bán chủ yếu phục vụ cho lễ cúng ông Công - ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng, trong đó cá đỏ được người dân ưa chuộng hơn. Những con cá chép đỏ, vàng chiếm đa số các gian chợ. Cá chép sau khi nhập về sẽ được thả xuống các chậu nước lớn sục oxy, đảm bảo duy trì sự sống. Những con cá yếu, bong vẩy sẽ được tiểu thương loại bỏ. Cá được các tiểu thương khéo léo lựa chọn, phân loại theo từng kích cỡ, để đáp ứng mọi nhu cầu người dân. Cá chép đỏ được đổ vào các bể lớn chờ tiểu thương chọn mua. Nhiều người dân cúng sớm trước ngày 23 tháng Chạp cũng tới chợ để chọn được những bộ cá khỏe nhất. Được biết, phần lớn cá chép được nhập từ làng nghề nuôi cá ở các tỉnh thành gần Hà Nội như Thủy Trầm (Phú Thọ) hoặc Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định... Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội. Theo tiểu thương, giá cá chép đỏ những năm trước đắt nhất phải được 100.000 - 250.000 đồng/kg nhưng năm nay loại đẹp chỉ được giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, còn loại mua theo kg múc lên thì giá chỉ khoảng 60.000 đồng/kg. Các tiểu thương tại đây đánh giá chất lượng cá năm nay tốt hơn năm trước, giá thành cũng không biến động so với năm ngoái, thậm chí có thời điểm còn rẻ hơn tùy từng loại và chất lượng cá. Chị Nguyễn Mai Thuận tiểu thương chợ Bách Khoa cho biết: "Mọi năm kinh tế tốt thì phải nhập cá to đẹp, bán đắt vẫn có người mua. Năm nay kinh tế khó khăn tôi chỉ dám nhập loại trung bình, cũng không dám nhập nhiều. Có 30 cân cá thôi mà đang lo ế".



Chợ Cá Yên Sở thường nhộn nhịp nhất từ chiều tối 22 cho tới 3-4 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp.



Các tiểu thương thường mua cá lúc nửa đêm sáng sớm để rút ngắn thời gian từ chợ tới tay người tiêu dùng, hạn chế tối đa lượng cá ngợp ngất dẫn tới lỗ vốn. Một bộ cá đẹp đặc biệt có thể bán tới 200 nghìn đồng. Thông thường bình dân chỉ từ 30-60 nghìn đồng/ 3 con.

