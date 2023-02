Chịu rét xếp hàng chờ mua vàng đến tối muộn ngày vía Thần tài

Tối 31/1 (mùng 10 tháng Giêng) tại một số tiệm vàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, có khá đông khách hàng chịu rét xếp hàng để chờ đến lượt mua vàng. Thậm chí có tiệm, người xếp hàng chờ mua vàng kín vỉa hè vào lúc 20h30 ngày 31/1. Xếp hàng chờ mua vàng trong cái rét tê người của thời tiết Hà Nội lúc tối muộn. Một số người cho biết, do bận công việc trong ngày nên hết giờ làm, họ mới có thời gian ghé các cửa tiệm để mua vàng ngày vía Thần Tài. Theo nhân viên, tiệm vàng chuẩn bị trà nóng, bánh kẹo để phục vụ khách hàng trong lúc chờ đợi. Chờ đợi trong giá rét trên "đường đua" mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài. Bên trong cửa hàng cũng chật kín người chờ đến lượt mua vàng. Nhiều người cho rằng mua vàng vào ngày vía Thần tài để đón lộc đầu năm, cầu cho một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn thuận lợi, đắc tài đắc lộc.

Tối 31/1 (mùng 10 tháng Giêng) tại một số tiệm vàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội, có khá đông khách hàng chịu rét xếp hàng để chờ đến lượt mua vàng. Thậm chí có tiệm, người xếp hàng chờ mua vàng kín vỉa hè vào lúc 20h30 ngày 31/1. Xếp hàng chờ mua vàng trong cái rét tê người của thời tiết Hà Nội lúc tối muộn. Một số người cho biết, do bận công việc trong ngày nên hết giờ làm, họ mới có thời gian ghé các cửa tiệm để mua vàng ngày vía Thần Tài . Theo nhân viên, tiệm vàng chuẩn bị trà nóng, bánh kẹo để phục vụ khách hàng trong lúc chờ đợi. Chờ đợi trong giá rét trên "đường đua" mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài. Bên trong cửa hàng cũng chật kín người chờ đến lượt mua vàng. Nhiều người cho rằng mua vàng vào ngày vía Thần tài để đón lộc đầu năm, cầu cho một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn thuận lợi, đắc tài đắc lộc.